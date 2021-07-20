捲桃色風波遭代言品牌割席 怒斥「誘姦」指控 吳亦凡承諾：若犯法會自己進監獄

娛樂組

吳亦凡被網紅都美竹連日來爆料稱他有「選妃潛規則」，以「選MV女主角」或「選工作室新人」為由，要她們去酒局，之後發生關係時不做安全措施。雖然吳亦凡一方表明會提告，但都美竹繼續在微博發文爆料，除詳列房事對話及過程外，還稱有很多受害者，並爆出揞口費由8000萬人民幣加至2億人民幣，又稱吳亦凡曾有說EXO前隊友壞話等。

都美竹表示爆料後遭騷擾，但她沒有害怕，列出吳亦凡多宗罪狀，並說：「目前我手裏的東西，已經可以最少送吳亦凡10年牢飯。」她要求吳亦凡開記者會，宣告退出中國娛樂圈，永不踏入，賠償給品牌，給所有受害者寫致歉信。

吳亦凡只見過都女士一次

吳亦凡工作室昨晨在微博稱都美竹的發文內容全都是假，表示：「拒絕一切誹謗言論及散佈有害網絡信息的行為，請勿利用敏感的輿論風向，惡意煽動公眾情緒。我方已啟動法律追責程序並完成報案工作，相信法律的公正，必會還原事實真相！」

吳亦凡亦發文回應：「之前沒有回應是因為不想干擾司法程序的推進，但沒想到我的沉默卻縱容了造謠者變本加厲，我已忍無可忍。本人只在2020年12月5日的朋友聚會中，見過都女士一次，沒有灌酒、沒有收手機、更沒有她描述的各種『細節』，當天聚會人很多，都會作證。我很抱歉打擾到大家，我申明，從來沒有過什麼『選妃』，沒有『誘姦』、『迷姦』。沒有什麼『未成年』，如果有這類行為，請大家放心，我會自己進監獄！！我對自己上述的所有話負法律責任。」

張丹三自爆被吳亦凡睇中

不過事件持續發酵，24歲前女團SNH48成員張丹三亦發聲，在微博曬出與吳亦凡的通訊紀錄，透露去年8月吳亦凡突然在微信加她為好友及主動聊天，說她超級美、很喜歡她，還提及性的問題。張丹三慶幸自己理智，有看過吳亦凡的負面新聞，所以沒有受傷害。

被嘲接羅志祥醜聞棒

吳亦凡5月發表新歌《翱翔》，官媒央視還幫忙宣傳這首歌，當時吳亦凡還將該發文置頂。爆出「選妃潛規則」後，有網民發現這篇文章連結已失效；同時內地傳媒報道，有多間品牌跟吳亦凡割席，終止雙方合作及代言。不少內地網民叫吳亦凡：「滾出中國。」

去年羅志祥被周揚青爆出私生活混亂後形象受損，演藝事業停頓。有網民翻出吳亦凡與羅志祥的合照，說吳亦凡接力爆醜聞。有網民又稱當日周星馳在電影《西遊伏妖篇》找吳亦凡飾演「唐三藏」，曾說吳亦凡是不二之選，因對方表面和裏面反差大，適合演唐僧這個角色。