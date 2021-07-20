《奪冠》掃導演會4大獎 《一秒拳王》周國賢首稱帝：愈踩會做得愈好

周國賢：難撐都會撐得過去

周國賢得知稱帝後感謝團隊的照顧，稱在夾band以外找到很多手足情之地；他說這獎對他來說盛載了很多重量，「拍攝到上映期間，我的健康、心靈狀態，以及社會氣候都發生咗好多前所未有嘅改變；呢啲改變，令到我同埋我身邊嘅人同團隊都經歷過一啲好難捱嘅時刻，所以對於我嚟講，《一秒拳王》唔單止係一部我可以做男主角、所謂『擔正』嘅戲，而係好似一個見證人，親眼睇住嗰段時間係幾難撐。直到上畫之後反應咁好，好似話緊畀我知，難撐，我哋都會撐得過去，再唔容易嘅困境，只要肯行落去，都一定會搵到出路」。

周國賢自言寫歌佬變大隻佬，只要相信與堅持，無論面對任何事，奇蹟都會發生，「再次多謝大家喜歡《一秒拳王》，喜歡周天仁（角色），喜歡香港電影。好多人成日話樂壇已死、香港電影已死，成長過程中那段夾band歲月令我明白『挑機』嘅重要。愈踩，就係會做得愈好，因為我哋香港人嘅超能力就係唔會放棄」。《一秒拳王》是早前第27屆香港電影評論學會大獎的「推薦電影」，亦是今年上半年度港產片票房亞軍，收逾1700萬元。

文念中奪新晉導演獎

美術指導文念中憑紀錄片《好好拍電影》奪新晉導演獎，他說：「首先要多謝許鞍華導演當年一口答應，同埋不厭其煩畀我和團隊跟拍了多年，去講述一個香港電影人的成長和努力嘅故事，使我願望成真！我要多謝我嘅製作團隊成員潘蘇晨和姜雯潔，還有監製廖婉紅和所有入埸支持呢部電影的朋友。」

香港電影導演會獎由會員一人一票選出，已故導演陳木勝獲頒榮譽大獎，對此英皇電影稱：「多年來陳導演對電影界貢獻良多，傾心、傾力、傾情，竭力為《怒火》耗盡心血，香港動作片一代工匠，當之無愧。」

娛樂組