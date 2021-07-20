《聲夢傳奇 決賽》 姚焯菲唱快歌大比數落敗 3料總冠軍炎明熹爆喊：我得咗喇

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

昨晚決賽分兩回合，5強學員鍾柔美（Yumi）、冼靖峰（Archie）、姚焯菲（Chantel）、何晉樂（Rock）、炎明熹（Gigi）在首回合先後獨唱《第四晚心情》、《我懷念的》、 《愛很簡單》、《衝口而出》及《領悟》，結果25名專業音樂評審團畀分時，Archie得19盞綠燈最高，Yumi與Gigi同獲17盞綠燈，Chantel有16盞綠燈，而Rock得4盞綠燈最低分，被陳奐仁批評他大失敗揀錯歌，唱功得陳奕迅七成，又表現緊張。Yumi跳唱及Archie自彈自唱均獲讚賞，Gigi投入唱《領悟》時激動落淚，台下不少人都被感動到喊。

奪大獎可獲10萬元獎金

Gigi與Chantel在觀眾投票分數一直佔據第1及第2位，在評審團加上觀眾投票分數後，Gigi有33%，Chantel則有25%，成為最後兩強進入第2回合最後對決。由於她們在首回合已選唱慢歌，所以第2回合以跳唱快歌對決，Chantel唱鄭秀文的《Chotto等等》，表現可愛；Gigi則唱Lady Gaga的《Bad Romance》，展現型格及唱功，結果獲得評審團22盞綠燈，大比數拋離獲3盞綠燈的Chantel，率先獲得專業評選大獎。她在觀眾投票的票數亦最高，獲觀眾熱選大獎，她同獲兩獎亦成為大獎「傳奇新星」的得主，獲得10萬元獎金。

想回內地探望家人

Gigi領獎時導師李幸倪說：「你值得嘅！帶住我哋嘅祝福勇敢追夢。」Gigi在台上談得獎感言時哭着說：「多謝幫助過我嘅人、隊友們、老師們，其實我仲要同我姑丈及父母講：『我得咗喇﹗』同埋我一直冇諗過自己會攞獎，我目標係想返去探父母、爺爺嫲嫲及公公婆婆，姑丈應承咗我，話如果我攞到獎，一定可以返去探佢哋，我希望趁暑假返去探佢哋。」Chantel與Yumi及其他學員上前跟她擁抱。節目結束後，已有《聲夢傳奇》第2季的招募廣告。Gigi事後接受訪問說心情既興奮，但又似不太真實。她的家人在石家莊及汕尾，一直想去探望他們，希望抽到時間。她說獎金會儲起來，想買樓給家人，她有目標想買10層，她的唱歌老師及姑媽昨晚也在現場看。

至於Chantel，對自己演出有少許失望，稱輸得心服口服，她讚Gigi揀英文歌參賽練得好熟。Archie稱Gigi成為3料冠軍合理，評審同觀眾都鍾意她。

曾志偉：她似梅艷芳

曾志偉說看到票數都預計Gigi會攞多個獎，認為她似梅艷芳，天生好淡定及有靚聲，是食這行飯，又尊師重道。今次15名學員都會給予機會，安排他們拍劇集《青春的我》，會加《盛‧舞者》一些參賽者，8月會舉行演唱會。

無綫安排5強學員近300名粉絲在2廠看直播，當中Gigi與Chantel的粉絲人數平分秋色，其次是Yumi。粉絲見記者影相，他們即高舉燈牌，大叫偶像名字打氣。