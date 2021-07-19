做幕後承受壓力求質素 田蕊妮炮製有笑有淚紋身節目

記者：唐嘉晞

節目中紋身師Cody跟杜汶澤有淵源，兩人在電影《奇逢敵手》曾演情侶，是近20年前的演出。田蕊妮（阿田）透露Cody的丈夫Jimmy也是紋身師，在他們的幫助下聯絡其他紋身師，製作團隊亦在網上聯絡不同風格的紋身師加入。至於雷深如（J.Arie）是當學徒，呈現這行業的師徒制，她對紋身師的工作也有興趣，拍完節目也想繼續學。

故事主角有更生人士江湖大佬

香港的紋身師會不時到外國交流，但同行在港卻少一起工作，今次拍攝讓他們聚在一起技術交流，也是難得的經歷。節目的顧客也是真實的，由於Pop-up store有期限，故要安排拍攝期。他們在網站招募，有不同故事主角，包括更生人士、美國前海軍、江湖大佬、罕見病患者、盧凱彤的粉絲、黃樹棠兒子，還有目睹母親自殺的人。拍攝過程中幕後也被感動而一起哭，但也有輕鬆開心的，並非所有故事也沉重。

紋身師有超級暖男與好媽媽

田蕊妮說：「紋身是藝術文化，這班紋身師是藝術家，並為此奮鬥，Dust講過紋身師若只為掙錢，可能會害人一世，因為紋在皮膚上的紋身是一世的。老一輩會對紋身有偏見，我們不是鼓吹紋身，只是將真實呈現讓大家多了解。我也是『老派』人，以往看紋身師印象離不開反叛的聯想，但接觸過後，發覺Andy是超級暖男，好惜老婆。Yeeki不是wet妹，而是好媽媽。不能因他們的外表而產生偏見。」阿田沒有紋身，今次請Cody為她設計圖案，計劃在最後拍攝時紋，結果因拍攝太趕取消了，她會稍後才將圖案紋上。

阿田表示對紋身節目感興趣，希望製作成系列，到台灣、日本及韓國等地拍攝。

會否重返幕前？「啱都會做」

田蕊妮由幕前走到幕後，先後監製了多個節目與劇集。她稱仍在學習中，有待改進。以前只是演員的身分，就最好本分，但成為製作人，由度節目開始已有很多未知與不安，有意想不到的事情發生要處理，有搏的心態，也要承受壓力。

阿田感幸運是有一班好同事配合，其中大部分不是傳統電視台出身，故他們有創意、新鮮感而沒有傳統模式的框架。她說：「我對節目的要求是質素，我跟同事說，並非為做一個節目而製作，要拍一些自己真正想拍、有興趣的節目，觀眾會看到的。」早前她完成首部監製的劇集《在觀塘下體現愛的故事》，笑言每日開工似「打大佬」，但每日有近40人開工。問她會否再接幕前演出？阿田說：「啱做的都會做，但現在我真係好懶化妝和整頭！」