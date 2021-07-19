自認黎明忠粉 鬥爆金句 張敬軒：食完早餐都空肚

軒仔：Leon是最體貼前輩

軒仔談到獲邀擔任黎明演唱會嘉賓好開心：「我真的無諗過可以企在黎明的舞台，好神奇，只要前奏一響起，就好似坐上時光機，返到最開心、最快樂的時代，好多謝你開演唱會，令我哋在這個美好回憶中嘗到一點甜。」他自認是黎明忠粉，「以前有前輩同我講，如果遇到崇拜的藝人要保持距離，保持幻想空間。直至近年我同Leon食過一餐飯，之後開始有聯絡。我2002年入行，行內每當有人提到黎明，都話『佢真係好好人』。的確，Leon是我遇過及相處過最體貼的前輩」。他又笑言：「我一直稱呼他黎生，但他叫我嗌他Leon，我心諗一嗌Leon，就想叫自己做阿May，我覺得今（前）晚是好夢幻一晚。」他們合唱《我的親愛》，軒仔說可以跟黎明合唱這首經典名曲是圓夢了。前奏響起，全場歡呼，軒仔問觀眾：「各位阿May準備好未？」觀眾立即站起來大合唱，現場氣氛high爆。

娛樂組

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