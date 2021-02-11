【開箱】《TOKYO MER~流動急症室》 走入災場的醫生

東京都知事任命成立急救團隊

《TOKYO MER～流動急症室》講述來自美國的急救科醫生喜多見幸太（鈴木亮平飾），獲東京都知事赤塚梓（石田百合子飾）任命，擔任由東京政府成立的急救專業團隊「TOKYO MER」隊長兼首席醫生，率領內科醫生兼厚生勞動省醫科官員音羽尚（賀來賢人飾）、實習醫生弦卷比奈（中條彩未飾）、護士藏前夏梅（菜菜緒飾）和娟蘭明（Phongchi飾）、麻醉科醫生冬木治朗（小手伸也飾）及醫療機械技士德丸元一 （佐野勇斗飾），專責前往重大事故或災難現場為傷者急救。劇名「MER」全寫是流動急救室（Mobile Emergency Room），團隊會乘坐大型貨車出動，車上配備手術室及最新醫療儀器，他們就像消防員，接到通報會坐上MER車，第一時間前往現場，不僅急救，還會進行手術。

首集講述喜多見率領隊員出席赤塚梓主持的記者會，介紹這全新急救團隊。赤塚梓稱團隊成立目標是在重大事故或災難「不會出現任何死者」。弦卷比奈覺得任務太艱巨，感到壓力。她原本是心臟科實習醫生，被調職至「TOKYO MER」，與其說不情願，不如說沒信心，也不覺得醫生適合「走在前線」。不過第2集夏日祭發生爆炸的現場，弦卷比奈首次為病人施手術，在喜多見的信任與鼓勵下，開始接受流動急症室工作。第3集輪到護士藏前夏梅獨自進入持槍匪挾持人質的現場，照顧傷者。預料之後每集都會描述「TOKYO MER」成員的成長故事。

此劇每集至少有兩場大陣仗災難戲。首兩集已有校巴與貨車的車禍現場、氣體泄漏導致工場爆炸倒塌、地盤設施倒塌及夏日祭爆炸等，雖然比不上災難片，但仍拍出緊張刺激效果。首集喜多見比消防員搶先跳入翻側的校巴，把傷者分類，掛上以顏色區分的牌子，紅色優先，黃、綠、黑順序由重至輕傷。 喜多見還抱着昏迷幼童登上「MER」車，即時做手術，之後替腦出血貨車司機即場開腦，分秒必爭的急救場面，相當精彩。跟早年的《緊急救命》相似，兩劇都是講述急救團隊奉召到災難現場的故事，分別是此劇用「MER」車，《緊急救命》則出動直升機。劇中的流動急救車分為兩部分，車尾是一般治療室，中間是手術室，雖然空間窄小，但五臟俱全。不過也非萬能，存放物資位置有限，要靠經驗豐富的喜多見隨機應變。

鈴木亮平賀來賢人鬥戲

劇中喜多見醫術了得，但不顧自身安全及工作程序，惹來抨擊。音羽尚是醫生出身的官員，在另一官員白金真理子（渡邊真起子飾）安排下加入「TOKYO MER」，目的是瓦解這團隊，打擊政敵赤塚梓。醫療劇加入政治鬥爭，令劇情更加豐富。音羽尚當上間諜，但似乎敵不過喜多見努力拯救生命的熱血。其間音羽尚會挖出喜多見的黑歷史，後者履歷表上有一年空白，相信之後劇情會交代。

鈴木亮平與賀來賢人的角色對立，兩人雖然不是外形俊俏的男主角類型，但甚有觀眾緣，過往劇集也「入屋」。拍過《西鄉殿》及《忒修斯之船》的鈴木亮平演技備受讚賞。今次扮演領導能力優秀的醫生，自然又恰到好處。賀來賢人在前作《今日我話事》與《半澤直樹2》的表現同樣有口碑，今次角色內斂，新鮮感十足，惟「油淋淋」髮型有點礙眼。

今季除了《TOKYO MER～流動急症室》外，富士台「月9」劇《Night Doctor》也以急症室為背景，雖然前者走出醫院，另一則堅守急症室，但同樣講述團隊合力拯救生命的故事。兩劇的設定亦超前當下日本醫療體系，後者指醫生不需輪班，固定返夜班，前者則創造出成本高昂的流動急症室，但其實哪個政府會斥巨資引入配備優良，但使用率不高的流動急症室？