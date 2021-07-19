《訪•嚇》卡立演兇手稱帝

《刺客教條》導演賈斯汀高索（Justin Kurzel）的參賽片《Nitram》，以1996年塔斯曼尼亞的亞瑟港，無業青年向遊客亂槍掃射的案件為藍本，曾演出過《訪•嚇》、《廣告牌殺人事件》的美國男星卡立蘭治鍾斯（Caleb Landry Jones），憑《Nitram》的兇手角色奪得最佳男主角殊榮。現年31歲的他顯得有點緊張，婉拒了致辭。影后則落在《The Worst Person in the World》挪威女星Renate Reinsve身上，片中她的角色徘徊在事業、愛情與家庭的歧路上不知該如何抉擇，她從韓星李秉憲手上接過獎項後激動落淚。

評審團獎由以色列導演那達夫拉匹（Nadav Lapid）執導的《Ahed's Knee》，以及泰國導演阿比查邦韋拉斯塔古（Apichatpong Weerasethakul）新片《Memoria》共同獲得。至於《她們最好的時光》日本導演濱口龍介憑改編自村上春樹短篇小說的《Drive My Car》，贏得最佳劇本殊榮。