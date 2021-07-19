康城影展閉幕 評審主席擺烏龍提早揭曉金棕櫚獎 唐藝先唱後導 《天下烏鴉》奪最佳短片

上月在港舉行的第15屆鮮浪潮國際短片節，唐藝編導的《天下烏鴉》先拔頭籌奪得最佳導演及編劇兩獎，評審評語表示：「導演以誇張的手法突出縱情聲色、欲望橫流的荒誕氛圍，在短短15分鐘內拍出盎然趣味，從演出以至攝影、場景、美術，每個細節均信手拈來，不見斧鑿。編劇觸覺敏銳，觀察入微，以尖刻的幽默感挑戰、諷刺光怪陸離的社會。身處禮崩樂壞的時空，男女主角的格格不入與周遭的媚俗與荒誕形成刺目的對比。 」《天》片長約15分鐘，講述女主角獲邀參加神秘聚會，但出席的大部分是言行舉止財大氣粗的中年男性，諷刺都市中的聲色犬馬。

黃耀明賞識 曾推出唱片

在頒獎禮後的記者會，有台灣傳媒提及今年僅兩部香港作品在康城展出，問唐藝今日在香港拍戲的情况，以及有否看過特別選映的周冠威所拍的紀錄片《時代革命》。唐藝表示《天下烏鴉》受鮮浪潮資助1.2萬元（沒明言貨幣）拍攝，如果在港取景，將太過昂貴。她稱當時在家鄉福州寫論文，也不好意思問家人資助，於是問一個南寧的朋友能否幫她找幾個免費景點，對方一一辦妥，於是拍了4天，每日14小時就完成。唐藝說剪接、音樂等崗位，都是來自香港，對她來說是一次很好的合作機會。至於《時代革命》，她稱由於還未欣賞，所以不便評論。

唐藝於福建福州出生，在內地受教育，2007年憑優異成績來港入讀中文大學專業會計學系。2012年開始創作歌曲，2014年參與培育創作人才的「文藝復興基金會」夏令營，黃耀明有份參與評審，在眾多計劃書中挑選出三把女聲，唐藝是其中之一，以文藝復興基金會的人力財力協助她推出個人唱片。2015年首張EP《Seriously》面世，唐藝曾在訪問中表示，黃耀明影響了她很多，讓她重拾信心。事實上黃耀明也在訪問中讚她「有好多鬼馬、抵死的想法」。本報2014年亦曾訪問唐藝，她形容「如果沒有來香港，我未必會做音樂。香港是一個自由的地方，讓音樂這件事自然發生」。唐藝的興趣其後由音樂轉到電影，並入讀美國紐約大學電影學院。

史派克李是康城歷來首名黑人評審團主席，卻在閉幕禮擺烏龍，剛開始頒獎時主持叫他宣讀第一個獎項，他還興高采烈以法語說出，「金棕櫚獎由《Titane》奪得」，坐在他旁邊的評審提醒他錯了，場面尷尬又爆笑。其後按程序壓軸頒發金棕櫚獎時，他先是道歉，「我63年的生命裏知道人要有第二次機會，這就是我的第二次機會，抱歉我搞砸了，剝奪了所有緊張懸疑感，我不是故意的」。不過他的烏龍繼續，幾乎忘了介紹頒獎嘉賓、《本能》女星莎朗史東（Sharon Stone）出場，就宣讀賽果。

歷來第二名女導奪金棕櫚獎

最高榮譽金棕櫚獎由《舐血成人禮》法國女導演茱莉亞迪古諾（Julia Ducournau）的《Titane》奪得，這是繼1993年《鋼琴別戀》珍甘比恩（Jane Campion）後，歷來第二名奪得此獎的女導演。雖然獎項事先張揚，但茱莉亞聽到獲獎一刻還是喜極而泣。《Titane》講述一名父親在說不清緣由的犯罪行為後，與失蹤10年的兒子重逢故事。據報影評人對此片評價兩極，有人讚揚其原創性，亦有對其瘋狂雜亂手法很反感。