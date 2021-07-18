【開箱】《性/生活》 男主角全裸掀話題 高收視有望拍續集

難忘前男友的激情

《性/生活》改編自BB Easton的小說《44 Chapters About 4 Men》，《尋人密探組》編劇施達絲路基沙（Stacy Rukeyser）擔任監製，並由《重彈頭》女星莎拉薩希（Sarah Shahi）、《謎．離島》米克禾祖（Mike Vogel）及《戀棧》阿當迪莫斯（Adam Demos）合演。故事講述Billie與任職投資銀行的Cooper婚後住在紐約市郊豪宅，育有一子一女，一切看似幸福美滿。Billie婚前在哥倫比亞大學讀心理學博士學位，當時的同學兼好友Sasha如今已是教授，更是著名作家，享受單身生活。Billie與音樂監製及唱片公司老闆Brad有過一段情，兩人為了種種原因糾纏多時而分手。Billie以為與Cooper度過理想家庭生活，怎料開始覺得沉悶，並把過往與Brad的激情寫在日記裏，卻被Cooper偷看，加上Brad來哀求復合，Billie的婚姻出現了危機。

全劇8集的《性/生活》口碑麻麻，在爛番茄評論網站，20篇視評，僅5篇讚好，為什麽觀衆仍反應熱烈？一如去年在Netflix上架的《禁室365天》，《性/生活》同樣劇情薄弱、情理不通，對很多觀衆而言這不是問題，「小小鹹多多趣」三級頂邊緣的踩界刺激，依然有吸引力；也一如《禁室365天》男主角莫朗尼（Michele Morrone），雖然講述他是黑幫，但有錢有樣有六塊腹肌，還要對女主角死心塌地，女觀衆自動成為粉絲，不然莫朗尼的Instagram追隨人數怎會在劇集播出後10級跳？

《性/生活》的角色同樣夢幻，莎拉薩希扮演的Billie剛誕么女不久，仍需餵哺母乳，又要應付兒子適應新上學環境，但身形樣貌更勝婚前？Cooper在投行身居要職，隨時要爭取大生意，仍可騰出時間健身，胸腹肌不缺？劇中真正男神非Brad莫屬，有樣有身材之外，當Cooper看過妻子的日記，知道她對Brad牀上表現念念不忘後，曾尾隨對方到健身室，甚至跟埋入浴室，看着Brad正面全裸而且天賦異品，再往自己下面望去，更是一臉創傷。這幕出現在第3集第20分鐘的鏡頭，瞬間掀起網民熱烈討論Brad的性器官是真實尺寸還是假裝？就像去年《禁室365天》，觀衆都想知男女主角是否打真軍。兩戲的監製卻同樣故弄玄虛，沒有為真假下結論。只要能在上架首28天贏得愈多點擊，開拍續集的機會愈大，《禁》片成功了，《性/生活》相信也達標在望，尤其結局Billie像選擇了要兩男兼得，但兩男的反應從缺，正是要留待續集交代？

男女主角戲假情真

扮演Brad的阿當迪莫斯是否天賦異品，觀衆無從得知，其實當年麥克華堡（Mark Wahlberg）在電影《一舉成名》扮演脫星，也在最後一幕全裸示人，同樣令觀衆嘩然，不過事後說明純靠化妝，而且過程辛苦，麥克甚至後悔接拍該片，跟《性/生活》的宣傳手法有別。劇中唯一真實的，也許是飾演Billie的莎拉薩希跟阿當迪莫斯去年拍攝期間戲假情真。莎拉跟美劇《無恥之徒》史提夫賀維（Steve Howey）2009年結婚，育有一子及一對龍鳳胎，但去年5月宣布離婚，有點像《性/生活》的劇情發展，莎拉和阿當拍拖後更不時在社交網公開照片放閃。