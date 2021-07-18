莎朗史東母子撐康城amfAR晚宴

相隔一年，康城再辦amfAR慈善晚宴，穿著Dolce & Gabbana紫色長裙的莎朗史東，罕有地偕21歲養子Roan Joseph Bronstein一起踏上灰地氈，既為活動造勢，同時宣傳母子合演新片《What About Love》，可謂一舉兩得。其他出席名人明星包括《魔盜王》奧蘭度布林（Orlando Bloom）、《日出前讓戀愛開始》貝拉科恩（Bella Thorne）、今屆評審主席史派克李（Spike Lee）以及各國名模，格林美得獎女歌手Alicia Keys則擔任表演嘉賓。

莎朗史東獲頒勳章落淚

amfAR晚宴自1985年創辦至今，已為愛滋病研究基金會籌得超過2.35億美元（約18.3億港元），在今屆慈善拍賣環節上，莎朗史東率先為「玉婆」伊莉莎伯泰萊（Elizabeth Taylor）的鑽石戒指開出第一口價，最終以3.4萬歐元（約31.2萬港元）成交；其他拍賣品包括跟莎姐及摩納哥親王阿爾拔二世共進午餐、里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）在《大亨小傳》使用的袖扣等，後者更為大會籌得17萬歐元（約156.4萬港元）善款。

同日莎朗史東亦獲法國文化部頒發藝術及文學勳章，表揚她對當地藝術文化的貢獻。當她從康城影展總監Thierry Fremaux手上獲得勳章時，忍不住感動落淚，身在當地宣傳紀錄片《New Worlds: The Cradle of Civilization》的標梅利（Bill Murray）亦有到場贈興。

俄羅斯片揚威「一種關注」單元

康城影展在今日凌晨（香港時間）閉幕，於截稿前為止，最高榮譽金棕櫚大獎仍未公布得主，但「一種關注」單元的賽果則提早揭盅，俄羅斯女導演Kira Kovalenko憑《Unclenching the Fists》奪得大獎，台灣男星柯震東主演的同志片《尋找》（Money Boys）結果空手而回。

多齣新片趕在閉幕前舉行首映禮，日本動畫導演細田守繼《未來的未來》後再憑新作《龍與雀斑公主》，入選今屆「康城首映」單元，前晚放映結束後，全場觀眾起立拍掌長達14分鐘，細田守大受感動之餘，忍不住開玩笑說：「14分鐘等同一集晨間劇的長度呀。」

《龍與雀斑公主》故事講述17歲高中女生鈴鈴，在網絡世界化身歌姬「Bell」大受歡迎之際，巨龍突然出現，究竟兩者有何關連？此片同日亦在日本開畫，負責聲演巨龍的佐藤健，跟拍檔成田凌、染谷將太等一起出席東京某戲院舉行的首日舞台會見活動，分享配音心得，身在康城的細田守則透過視像會議方式，隔空跟現場觀眾見面。

韓片《緊急宣言》首映

另一方面，韓星李秉憲、宋康昊及任時元等合演災難片《緊急宣言》，同日以非競賽片姿態舉行首映禮，再度亮相康城的李秉憲和宋康昊表現輕鬆，首次登場的任時元則表示緊張，但能跟一眾前輩同場，「心情既激動又覺榮幸」。活動結束後，李秉憲將以頒獎嘉賓身分出席閉幕禮。