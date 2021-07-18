挑戰《我的爸爸》又爆喊 黃凱芹感激粉絲冒生命危險睇騷

險差錯腳跌落台

音樂會中段，黃凱芹特別選唱《我的爸爸》，他表示每次現場演繹這首歌都會「一仆一碌」，上次唱這首歌已是8年前，「不知為何，次次唱都失敗，不過現在已一把年紀，應該應付到」。最終他仍挑戰失敗，一開口便哽咽，唱到尾聲更忍不住爆喊，以紙巾拭淚。

完騷前黃凱芹唱《雨中的戀人們》前，忍不住向台下不停拍片的粉絲「投訴」，要求粉絲不要拍片，改為亮起手機燈營造氣氛，站在台邊的他更激動得險差錯腳跌落台，幸有驚無險。

永遠申請不到大型場館

黃凱芹騷後受訪，稱首場表現算不錯，讚粉絲很聽話盛裝出席。對於激動叫粉絲不要只顧拍片時差點跌落台，他表示不是鬧粉絲，只是關心粉絲只顧拍片，不能亮起手機燈營造氣氛，「希望全場粉絲發揮團結精神一齊玩，因為機會不多，平時沒有舉行粉絲聚會，好難得集齊粉絲們，不要誤會我的好意」。

他提到唱《我的爸爸》雖感觸落淚，但比起以往演出，今次能完整唱出首歌已算成功，但喊到成地紙巾，「我最驚頭兩行粉絲看到我個鼻有些閃光（鼻涕），怕拎太多紙巾肉酸，原打算一張都夠用，點知搞唔掂」。下次開騷會否轉戰大場館？他大呻申請演出場地困難，永遠申請不到大型場館，今次能在這個歌劇院模式場地演出，當慶祝出道35周年。

記者：林祖傑