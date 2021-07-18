《聲夢》文凱婷兩連敗出局 炎明熹鍾柔美攞獎其次友誼第一

炎明熹（Gigi）、鍾柔美（Yumi）昨午聯同另外4名《聲夢》學員蔡愷穎、潘靜文、張馳豪及孫漢霖到銅纙灣商場出席活動，各唱兩首歌，吸引數百粉絲及途人圍觀，無綫高層樂易玲、劉鑾雄太太陳凱韻（甘比）現身支持。

Gigi與Yumi一起受訪。對於決賽前仍出席活動，Gigi不擔心影響聲線，認為攞經驗也很重要。Yumi表示之前有出席這類活動，已經習慣，亦無損聲線。問她們可有信心奪冠？Gigi認為來到這階段，相信每名學員對自己都有信心。Yumi則說沒想過攞獎，覺得自己能夠走到這個階段已好開心及滿足，「享受過程，在台上做好自己就完成任務」。

姚焯菲不獲睇好扁嘴撒嬌

之前15名學員在節目互選冠軍時，Gigi以10票大比數勝出，而Gigi與Yumi在片中互相睇好對方勝出，令當時在場的姚焯菲（Chantel）扁嘴撒嬌，問Gigi為何不選擇她。Gigi解釋Chantel參加比賽的經驗尚淺，累積多些經驗一齊進步會變得更好。

提到有Chantel歌迷不滿無綫的東奧主題曲《奪金》MV中Gigi出鏡較多，無綫方面立即剪輯「Chantel版」來安慰Chantel迷。Gigi說：「我不知道，有睇MV，但沒察覺自己的鏡頭特別多。」

加緊練習迎接首個演唱會

Gigi與Yumi雖是競爭對手，但無損友誼，認為友誼第一。Yumi說：「友誼第一，我們15名參賽者一起經歷很多，不會為獎而令大家的關係變差，攞獎與否都會保持這種關係。」Gigi認同：「大家的友誼增進很多，不會為獎項破壞感情。」問她們是否最friend？Yumi說：「我其實跟Windy（詹天文）和Chantel最friend，但分組拆散我們，隨着經歷淘汰戰，與Gigi多了溝通就愈來愈friend，現在我們都幾friend。」《聲夢》一班參賽者與導師將於8月中在麥花臣場館開演唱會，Gigi與Yumi聞言一臉驚訝，表示很開心，第一次開騷要加緊練習。

Gigi大勝Aeren晉級5強

昨晚播出的《聲夢傳奇》進行5強爭奪戰，6強學員分3組一對一演繹同一首歌對決，分別是Gigi對Chantel唱《遇見》、Yumi對文凱婷（Aeren）唱《全身暑假》、冼靖峰（Archie）對何晉樂（Rock）唱《怎麼捨得你》。

結果Gigi與Aeren分別得11分及2分，要進入第2個逃生回合，分別跟「星級舞台指導」張敬軒合唱，結果Gigi大獲全勝，以滿分25分勝出；被網民冠以「不死傳說」的Aeren無緣晉級5強。

記者：柯美