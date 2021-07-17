【開箱】《惡魔法官》 池晟主持全民公審 諷刺意味濃

司法改革對付權貴

新劇是池晟繼《醫生耀漢》後，相隔兩年的新作。他在記者會上表示，因他跟妻子李寶英合力照顧一對子女，二人只好輪流拍劇，待女方完成《我的上流世界》後，他即以《惡魔法官》接力。

新劇講述韓國面對嚴峻的疫症、經濟及民生等問題，社會貧富懸殊，失業情况嚴重，即使大企業也難以生存。基層出身的總統許重世（白鉉辰飾）上任後，向巿民發表演說，為令韓國重新崛起，展開司法改革，推出全民參與的法庭審訊方式，擔任「國民示範裁判」法官的正是出身富裕家庭的姜耀漢（池晟飾）。他的衣著光鮮，舉止優雅，因此被總統稱讚為「對罪犯最無情的21世紀包青天」。

姜耀漢主持首場現場直播審訊，即向社會權貴「開刀」。被告是韓國大企業JU化學公司社長，廠房毒水直入河流，污染附近村民食水，導致數十人傷亡。案件開審前夕，現任最高法院大法官閔京浩（安內相飾）表明不支持全民審訊，認為此舉只是政治家拉升支持度的手段，於是安插愛將金佳溫法官（珍榮飾）當姜耀漢「左右手」，藉此查探後者的真正意圖。

金佳溫對於人氣高企卻行蹤神秘的姜耀漢感到好奇，樂於接受任務，包括在對方辦公室裝設偷聽器，結果在青梅竹馬的女警尹秀賢（朴珪瑛飾）協助下，揭發姜耀漢的黑歷史：曾被同學欺負，於是插贓嫁禍，藉此離間同學。另一方面，金佳溫又發現姜耀漢疑似偽造證據及教唆證人，最終把JU化學公司社長定罪，令他無法確認姜耀漢是忠是奸。

主角忠奸善惡難辨

金佳溫機緣巧合下，住進姜耀漢的大宅，得悉他自小失去雙親，被出身富裕的養父虐待，幸獲善良的兄長保護。長大後，兄嫂決定把財產捐給「社會責任慈善財團」，卻在準備簽約一刻發生大火，姜耀漢目睹財團負責人自顧逃生，懶理兄嫂喪命及侄女受傷，從此立志為親人報仇。金佳溫信以為真，卻聽不到姜耀漢自言自語：「人們果然喜歡聽這種悲傷故事。」究竟姜耀漢是忠是奸？有待日後揭曉。

《惡魔法官》最大賣點是題材新鮮，尤其是全民參與審訊的設計。劇中巿民看着電視直播，透過手機投下「有罪」與「無罪」一票，還可透過視像會議發表意見。審訊期間民意跟着控辯雙方的陳詞而作出改變，法官一舉一動，足以牽動國民情緒，這個設定明顯跟現實中的網絡公審相似。

全民審訊究竟是好是壞，它是彰顯正義的良策？還是政客的真人騷？實在值得反思。劇中另一設定，由於韓國經濟蕭條，要靠「社會責任慈善財團」支撐，透過募集巿民捐獻，幫忙貧苦大眾，但其實說穿了，經營財團的權貴僅借慈善之名，滿足一己私慾，這些虛構設定，毫不留情地諷刺時弊。

池晟演技更上層樓

另一賣點是池晟的演技，新劇扮演亦正亦邪法官，表現更上層樓。其中一幕講述他安慰受害人而流淚，下一秒卻因感到不耐煩而打呵欠，「變臉」之速令人驚訝。其實新劇角色與他早年參演《愛上哪個我》扮演多種人格有點類似，同樣正邪難分。

至於扮演財團常任理事鄭善雅的《陽光先生》女星金玟廷，表面上是負責財團事務的小秘書，其實她才是財團幕後話事人，令人好奇她會否變成劇集「Big Boss」。值得一讚的是新劇製作水準甚高，無論鏡頭、燈光及道具都充滿電影感。至今播出4集，每集長約80分鐘，沒有拖泥帶水感覺，節奏明快，難怪收視穩步上揚，由首播5.6%升至6.3%。