法警引爆康城炸彈 洪尚秀新片觀眾疏散 狄達絲雲頓不受影響

據綜藝網站Variety引述法國電台報道，事發在當地時間前日下午3時左右，警方表示在康城影展舉行場地附近一座建築物外，發現一個可疑包裹，於是派員調查，並設置封鎖線，召喚爆破專家到場。同一時間通知康城影展主辦單位，由於建築物旁邊正是放映洪尚秀新片《In Front Of Your Face》的Debussy劇院，為了安全起見，放映活動暫停，並疏散現場觀眾。

拆彈專家把可疑物品即場引爆，據報現場產生輕微爆炸聲響，事後警方宣布解封。跟事發現場距離較遠的Lumiere戲院未受影響，曾經贏得金棕櫚獎的泰國導演阿彼察邦韋拉斯花古（Apichatpong Weerasethakul）執導、《奇異博士》女星狄達絲雲頓主演競賽片《Memoria》，如期舉行首映禮及放映會。有入場觀眾表示，活動一切如常，放映亦沒中斷。主辦單位接受電影網站Deadline查詢時，表示「事件已經圓滿解決」。

嘉芙蓮丹露喪母

提起康城影展，現年77歲的法國影后嘉芙蓮丹露（Catherine Deneuve）本周日（11日）在當地宣傳新片《Peaceful》之際，她的演員母親Renee Dorleac同日在巴黎逝世，享年109歲。

1911年生於法國北部的Renee Dorleac，7歲首次踏足舞台，在往後廿多年時間一直擔任舞台劇女主角；她亦是法國著名配音員，曾為荷李活傳奇女星夏蕙蘭（Olivia de Havilland）、茱地嘉蘭（Judy Garland）及愛絲德威廉斯（Esther Williams）等主演美國電影，配上法語並在當地放映，多得這份工作，讓她認識法國男星Maurice Dorleactc並於1940年結婚，二人育有3名女兒（包括嘉芙蓮丹露），先後成為演員，「丹露」正是取自母親的藝名。