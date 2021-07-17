洪金寶領師弟妹向恩師于占元致敬 梁家輝親情價演《七小福》圓夢

元彪：師父將一生奉獻給我們

元彪說：「電影是由大師兄三毛牽頭，講師父于占元於1950年代帶同女兒于素秋來港，開了一間中國戲劇學院，收七小福為徒；其實七小福不止七人，大家秉承師父教導才有今日成就，並非講我們如何揚名立萬；我身為父親，教兩名子女已很辛苦，師父一生教那麼多徒弟，將一生奉獻給我們，又擔憂我們出來社會工作，勞苦功高，想透過電影將師父的精神發揚光大。」

身穿唐裝衫、手執寫了多個福字紙扇的梁家輝，以為他飾演于占元，但原來仍未知演什麼角色，他說：「洪導演以前搵我拍戲全是演反派，話我個樣奸，今次可能都是奸角，他們誠意邀我演出，不知演什麼角色都嚟咗先，大家拭目以待。」他透露拍七小福題材的電影，是其從影多年的心願，因他小學讀寄宿學校，好奇七小福毋須讀書，只學京劇是怎樣的，「電影生涯接觸到這故事，讓我進入這個世界，令我演藝生涯很圓滿」。是否收友情價？他說：「不是友情價，是親情價。在電影圈多年，粵劇和舞台劇都演過，京劇未接觸過，感覺離我遠很多，對七小福的寄宿生活非常感興趣。」他笑言不敢讀這類寄宿學校，「一定畀阿媽打，阿媽打慘過師父打，阿媽無人性」。

記者：柯美

攝影：劉永銳