追夢不覺浪費學歷 冼靖峰何晉樂愈戰愈強望奪冠

Archie慶幸參加《造星II》

Archie除了唱得外亦有學歷，名校喇沙出身、港大畢業，現任職銀行Management Trainee（管理培訓生），外形跟韓星朴寶劍有幾分相似。他曾參加《全民造星II》，但60強止步；他慶幸有該次比賽經驗，令他知道什麼歌適合自己。Archie承認在《造星II》早被淘汰感氣餒，懷疑自己唱歌是否真的不濟，慶幸遇到一班音樂人朋友，令他重拾信心。

Rock兩年前於英國修讀藥劑學碩士課程後回港，現從事保險行業，不過他心底裏卻是最喜歡唱歌。他稱英國讀書時每逢暑假就是回港Busking，他喜歡表現自己，很想透過歌聲跟觀眾連結去感動人。

Rock要好好享受舞台

節目播出以來，外界反應「重女輕男」，男學員往往被忽略。Archie覺得這是動力，會令自己不斷增強，超越她們。Rock認為她們年紀細，都做到大人的程度，所以備受關注，這都會激發他們這些大哥哥有所反思。Rock自嘲常被人說又不是高大靚仔，做幕後不就好了嗎？但當一路走來聽到觀眾的鼓勵，令他明白要好好享受舞台，抓緊每一個表演機會，「我們要尊重這個舞台」。兩人也欣賞炎明熹（Gigi），讚她聲線具個人特色，且個性很搞笑。

Archie和Rock高學歷又有穩定職業，但他們都想往音樂事業發展，不覺得浪費了學歷，讀書可培養人的修養和學習速度，知道只要努力便會找到人生方向，但趁現在年輕，當然做了自己想做的事情先。

記者：陳釗