擔任港台創作總監 馬浚偉：講明不做時事政治節目

想製作現代版《溫故知新》

馬浚偉表示創作總監工作除了在電台廣播節目提供意見，主力是為港台電視31台構思不同類型的節目，這也是他很快答應的主要原因，他說：「我已講明，不識做時事及政治節目，亦都不感興趣，最大興趣是想做有關社福、資訊、文教及音樂節目，還有籌備製作現代版《溫故知新》，以及類似當年入行與霑叔（黃霑）主持的《江山如此多Fun》的節目。」

馬浚偉稱絕不能取代已辭職的助理廣播處長（電台及節目策劃）周國豐，因依然是兼職身分，不是公務員，會逐年更新合約；他的建議最終能否實行都要經過港台決定，不過他表示已跟一眾高層傾過，他們都很開放，不認為製作節目會有掣肘，他說：「不要以為做創作總監大晒，想做什麼就做什麼，都要去傾和磨合。」

可擔心被拿作跟無綫首席創意官王祖藍比較？馬浚偉說：「不同！差好遠，他是首席創意官，我只是做到手都直，完全兩件事，他主力做綜藝娛樂，我一定做不到，因本身不是做綜藝的材料，叫我上綜藝節目都唔敢，我沒有這個能力。」

記者：林祖傑