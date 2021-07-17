《大叔的愛》田田吻阿牧大團圓結局 黃德斌成終極贏家 網民：欠他一個視帝

昨晚黃德斌、簡慕華與陳子豐等在劇集播映前開Live，簡慕華提議若劇集有下文或開拍電影版，要邀請肥仔（梁業）和姜濤加盟演出爭KK，網民齊叫好。呂爵安（Edan）在《大叔的愛》演田田拋低偶像包袱，而盧瀚霆（Anson Lo）演的暖男阿牧各有支持者，不過，大贏家非黃德斌莫屬，大叔KK就是主角，他的演出令人驚喜。劇集播映之初，黃德斌演繹KK的少女心令人眼前一亮，當時有網民稱黃德斌過往被TVB耽誤了。

KK變「大隻新娘」網上洗版

前晚在田田的幻想中穿婚紗的黃德斌驚艷登場，「大隻新娘」的照片在社交網洗版，也有製成電話emoji瘋傳，有網民提到欠黃德斌一個視帝。昨日黃德斌回覆《明報》說自己只是依照劇本跟其他演員一起演出；至於獲得外界的讚賞，他說：「我會為所有參與《大叔的愛》嘅人開心， 多謝所有觀眾、網民支持！」

藍奕邦：坊間忽然接受同性戀

前晚音樂人藍奕邦在社交平台就《大叔的愛》寫千字文，分享對此劇的感受，也有小眾說心底話。藍奕邦睇《大叔》睇得好投入，除了演員出色與劇情好笑，對他而言是多一層意義。他稱就算10年前也難相信在香港的電視會有一部男男愛情喜劇在黃金時間播放，多年來看TVB製作的電視劇表現 LGBT（Lesbian、Gay、Bisexual、Transgender）群組，Gay一定係乸型、Transgender一定係變態殺手，同性關係一定有問題兼無好下場，角色總是古明華演蘇基的騎呢形象。終於在ViuTV的《大叔的愛》有兩男接吻、求婚與同居，而一切表現得很自然，感覺與異性戀愛無異。他說：「阿牧、阿田可以係兩個乾淨健康嘅鄰家男孩，KK可以係一個事業有成嘅成熟大隻靚佬，Gay唔一定係標奇立異，係肉酸，係不務正業……。」他稱這種方式的表達，是他這輩人等了很久的「奇蹟」。他亦大讚ViuTV的fb專頁留言的網民高質，沒有「嘔心」、「該煨」、「道德淪亡」的說話，有留言叫阿田𧨾番阿牧，KK好有型、好可愛等。好似坊間忽然間好開放、好接受同性戀，令他好感動！他又說：「當一班睇開TVB嘅媽媽，都會同仔女一齊追、一齊笑，都會覺得田牧好登對、好靚仔，會覺得KK好man好有型，你諗係幾大進步。」他稱對LGBT文化陌生的人，看此劇會見到純粹好有愛，會互相照顧與陪伴。他說要多謝ViuTV，會拍一部提升小眾的劇集，這陣子香港生活難笑得出，但這3星期，起碼有一小時他可暫忘一切盡情開心。

麥明詩：港姐選舉是時候改變

藍奕邦的說話獲認同，黃耀明與麥明詩也有轉發，麥明詩留言：「不能同意更多—香港主流媒體（例如TVB）對於直接或間接地傳播一些不良的固有思想，顯示它仍然欠缺社會敏感度，多謝你的分享。P.S.我認為香港小姐選舉也是時候作出改變了，不再聚焦在『儀態』或『扮靚』而是強調女生的彈性、毅力和解決問題能力上。」

娛樂組