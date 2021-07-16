福山雅治拍電影《神探伽利略：沉默的遊行》 柴咲幸奉命歸隊

文：蘇珮欣

2007年福山雅治跟柴咲幸合演富士電視台劇集《神探伽利略》，故事改編自東野圭吾同名推理小說，福山扮演天才物理學家湯川學，運用豐富的科學知識，協助柴咲幸飾演女警內海薰破案。《神》劇叫好叫座，首季平均收視率達21.9%，翌年開拍電影版《神探伽俐略：嫌疑犯X的獻身》。2013年播出日劇第2季，同年推出電影續集《神探伽利略2：真夏方程式》，女主角卻換上吉高由里子，惹來部分粉絲不滿。

原著銷量1400萬冊

電影公司昨日宣布，開拍《神探伽利略》電影第3集《沉默的遊行》，故事改編自東野圭吾於2018年發行的同名小說，原著銷量高達1400萬冊，講述涉嫌殺害少女的疑犯獲判無罪釋放後，竟然回到女方被殺的小鎮，並在受害者家屬面前出現，疑犯其後在秋日祭遊行上離奇死亡，福山、柴咲幸及北村一輝攜手破案。

福山坦承渴望跟柴咲幸及北村一輝再度合作，「東野圭吾的小說極具挑戰性，令我想再次飾演湯川學」；柴咲幸則表示，相隔多年再演《神探伽利略》，她跟兩位男拍檔之間的牽絆依然存在，再次合作非常愉快。

期望票房再創佳績

新片已於7月上旬開鏡，預計拍攝兩個月，暫定明年上映。日本雜誌《Flash》今期偷拍到福山與柴咲幸早前在東京某餐廳拍戲的情景，當時兩人面對面坐着，拍攝一場對話戲。報道指，首兩齣電影《嫌疑犯X的獻身》及《真夏方程式》票房分別收49.2億日圓（約3.45億港元）及33.1億日圓（約2.32億港元），電影公司邀請柴咲幸回歸演出，不僅回應粉絲要求，也期望票房再創佳績。

另一方面，為了配合新片宣傳，福山早前跟《金裝律師》女星新木優子合演《神探伽利略》特備日劇，播出日期同樣未定，但已令人引頸以待。