3歲李元元面對人群突扭計爆喊 李璨琛：女兒以為大家笑她

記者：柯美

攝影：劉永銳

李璨琛與女兒Lucy昨日父女檔到銅鑼灣出席活動，Lucy塗紅色指甲油及戴粉紅色手鏈，可愛又搶鏡。其間Lucy突然爆喊，未知是否因不習慣面對大堆人而嚇親，最後需要工作人員帶落台找媽咪Pae安撫情緒，待心情平復後才與爸爸合照。

不是被嚇親

李璨琛受訪時否認Lucy是被人群嚇親，他說：「是因為大家熱情的笑容，大家對住她開心笑，她就以為在笑她。之前朋友來我們家中作客，她做了些動作，朋友覺得很可愛大笑，她會以為恥笑她，我已慢慢教導她。」李璨琛又否認首次父女檔出席活動，「不算一起工作，只是帶她來逛逛而已」。至於會否父女檔拍廣告？他表示要視乎什麼類型廣告和時間：「時間不可以太長，怕她沒耐性會扭計，我搞不掂她，只有太太才搞得掂，太太是Lucy的保母、經理人和司機。之前有人找我們父女檔拍廣告，因覺得不適合而推了。」

Lucy早前跟MIRROR成員江生（Anson Kong）合作拍護膚品廣告深受歡迎，問他會否介意女兒人氣高過他？李璨琛稱不介意，還自爆現在是女兒的修甲師，每天在家幫Lucy塗指甲，「她都有幫我塗，出席活動前才洗掉」。

計劃追多個

李璨琛稱去年只有個半月時間在港，趁未有工作便多陪伴女兒，起碼要看她第一次返學，待Lucy入讀幼稚園後，他才再到內地工作，但9月可能先在港拍劇。他又透露跟太太有計劃再生小朋友。

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