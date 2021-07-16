8月拍ViuTV新劇 魏浚笙努力學演戲唔急簽公司

問他是否見MIRROR爆紅，也想加入娛樂圈爭一席位？Jeffrey稱無得比：「我與MIRROR是兩碼子的事，努力做好自己先。我有看《大叔的愛》頭3集，如果將來有角色需要，我也不介意演同性戀角色！Edan、Anson Lo和黃德斌合作好有化學作用。」

傳ViuTV有意開拍《大叔的愛》續集？Jeffrey稱如找他加入做新角色演hehe，他都有興趣嘗試。他透露已接了ViuTV新劇，8月便開工，所以他要專心準備。

符曉薇呻女兒黐身要一齊睡

符曉薇昨撇下兩歲半女兒Abigail出席活動。她稱女兒很黐身：「有段時間見老公和女兒好friend，我便每晚陪女兒睡。結果兩個月後便甩不到身，現在她每晚也睡在我和老公中間，要攬着她才肯睡；我夜歸時，她堅持等我回家。老公都有投訴，還笑我自討苦吃。」

記者：林蘊兒