疫市開健身中心 免費招待MIRROR隊友 陳卓賢承諾為鏡粉老公謀福利

為姜濤成立關注組操肌

Ian當上品牌時裝和健身中心老闆，但稱幕前工作才是正職，會排首位；他稱沒有專業教練資格，不會落場教健身，但會經常來做運動，女友盧慧敏（Amy）到來會為她安排女教練。至於MIRROR一班兄弟會免費招待，他說：「絕對不會跟他們講錢，連飲食餐單都可以幫他們安排！」至於可會安排經理人花姐（黃慧君）健身？Ian笑說：「我不敢說她有無需要，但很難請郁她，尤其是運動方面。」Ian又踢爆隊友姜濤最需要健身：「花姐叫我捉姜濤上來，他也知道是時候健身操身形，會為他成立特別關注組。」

爭取任遊戲機及模型代言人

網民成立「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」，Ian也有留意粉絲特製其肖像巨型攬枕放在牀上，「都幾尷尬，要跟各位老公們說聲不好意思，不過睇到真愛，MIRROR會努力為各位男士謀福利，爭取遊戲機及模型代言，等他們可以帶遊戲回家。我歡迎苦主在街上跟我打招呼，讓我可以直接跟他們講不好意思」。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com