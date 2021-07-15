《王冠》《曼達洛人》各24艾美獎提名領先 琦溫絲莉安雅爭視后

艾美獎戲劇方面，《王冠》和《曼達洛人》角逐最佳劇集的對手還有《黑袍糾察隊》、《柏捷頓家族：名門韻事》、《侍女》、已取消第2季的《戀偽鎮驚逃》、《紐約萬花筒》及《This is Us》。《曼達洛人》的提名主要集中在技術獎項，《王冠》則專攻演技獎項，「英女王」奧莉菲亞高文（Olivia Colman）和「戴安娜王妃」愛瑪歌連（Emma Corrin）免不了要在最佳女主角同室操戈。

值得一提的是，《紐約萬花筒》Mj Rodriguez成為首名跨性別者角逐最佳女主角獎。不知道是否王室熱潮，名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）的特備節目《Oprah with Meghan and Harry》，今年3月播出，訪問了搬到洛杉磯的哈里王子和梅根，後者大爆王室黑幕，自稱受到種族歧視，兒子亞奇出生前還被討論「膚色會有多黑」；訪問受歡迎，奧花雲費亦入圍角逐非小說或特別節目的最佳主持。

《乜都得教練》喜劇提名領風騷

喜劇方面，獲最多提名的《乜都得教練》，將在最佳劇集迎戰《艾蜜莉在巴黎》、《眼鏡蛇道館》、《空中小姐》、《荷里活教父》、《Black-ish》、《Pen15》及《Hacks》等劇。至於迷你影集，將會是廣受好評的《催命嬌娃》、《東城夢魘》、《后翼棄兵》、《地下鐵道》與《WandaVision》之戰。迷你影集的視后殊榮將有一番激鬥，雖然之前在演員公會及金球獎，年僅25歲的《后翼棄兵》安雅泰萊采兒兩度封后，但她能否再奪艾美獎完成「大滿貫」，卻未許樂觀；即使在演員公會獎，《催命嬌娃》米姬拉高爾（Michaela Coel）已成為她的手下敗將，但安雅未逢《東城夢魘》金像影后琦溫絲莉，後者贏盡視評人掌聲，5月底播出的結局在有線頻道HBO錄得高收視。另外《世紀天才：靈魂歌后》（Genius: Aretha）辛菲亞艾利和（Cynthia Erivo）及《WandaVision》「紅女巫」伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）也是安雅封后的攔路虎。

當哲度演出95秒有份爭獎

另一方面，Marvel電影宇宙「戰爭機器」當哲度（Don Cheadle），在《飛隼與寒冬戰士》第1集只是亮相短短95秒，但仍獲提名最佳串星，他對此表示驚訝，而這次也成為了他在艾美獎的第10個提名。