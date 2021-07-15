拒與湯洛雯未婚生仔 馬國明：有意外再公布

馬國表示不覺得痛，只覺有電流拉扯肌肉，並說：「母愛很偉大，10月懷胎誕下小孩，所以媽媽和孩子特別心靈連結，男人沒這福氣，若男人可以代替女人懷孕，我也想嘗試，生小孩是神聖工作。」準備幾時生小朋友？馬國明說：「未知，有這方面消息話你知。（會否未婚生仔？）正常應該不會，會先結婚後生仔，如果有意外再公布。」女友湯洛雯是時候生小朋友？馬國明稱女友一劇接一劇，他又忙拍新劇《隱形戰隊》，無覺好瞓下瘦了不少。

說到《寶寶大過天》收視勝《刑偵日記》，馬國明認為兩部劇種和播映時段不同，不應該比較。現在觀眾睇電視習慣改變，可以上網重溫，很難以收視定高低，亦不能只看收視，斷定個劇好看或不好看，每人喜好不同。

利穎怡隨時準備做媽媽

已為人妻的利穎怡，兩年前與任職銀行的圈外男友結婚，昨日是她與老公相識10周年紀念。

問何時真大肚？她說：「等天安排，已做好準備，隨時迎接新生命。不過我和老公較喜歡玩別人的小朋友，有小孩會找奶奶幫手湊，身在加拿大的母親亦會回來幫手，但她說十畫未有一撇， 生了才說。」

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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