打疫苗被插空針翌日不適再入院 谷婭溦斥無人道歉感心寒

谷婭溦在文中表示7月12日下午2時，到達馬鞍山家庭醫學中心，約2時半接種疫苗，當時護士叫她坐下，問是否知接種科興疫苗，她答是，然後問一系列接種疫苗前的須知問題。

之後護士在她的左手臂消毒，然後打針，她突然感覺嚴重的疼痛，轉頭看打針的手臂，此時護士才發現針筒裏沒有藥水，當時她也意識到，非常生氣大聲質問點解無藥水都可以打針。在谷婭溦不知所措時，護士在她同一手臂同一位置為她注射一針有藥水的針，她說：「護士一直跟我說沒事的，沒有什麼問題，就將我打發，離開打疫苗的房間。」

大聲控訴才受理

谷婭溦出到大廳很生氣跟朋友說剛才被插空針，然後她再進去找為她打針的護士，對方最初不理會她，不讓谷婭溦在那裏理論，後來她很大聲的說：「你們怎麼可以打空針？」才把護士長吸引過來，在谷婭溦強烈要求下，才把打空針的護士工作證記錄下來，其朋友幫她打去醫管局投訴。

不久護士長跟谷婭溦說安排這裏的主診醫生為她檢查，其間也來了一名自稱是威爾斯醫院的負責人。谷婭溦在等待過程開始頭暈想吐，左手臂、左腳，還有左邊頸部開始麻痹，頸部開始抽搐，她感害怕。在場人士說幫她打999送往最近的威爾斯醫院做進一步檢查，等候時為她量血壓，幸好一切正常，但她身體的難受的確真實存在。去威爾斯之前，從威爾斯過來的負責人說已通知醫院情况。

醫院報案 簡單筆錄

谷婭溦在救護車上嘔吐兩次，但到醫院後發現沒有人知她是什麼情况，她說：「我告知醫院護士及醫生剛才發生了打空針的事，被安排做心電圖、照X光等。發生一連串事情，我很不安心，朋友探望我時，說要報案留一個紀錄，警察在醫院跟我做個簡單筆錄。」

曾要求轉往私院檢查

谷婭溦做完一系列檢查，醫生說她的報告顯示沒有什麼問題，但她左邊麻痹怕有神經上的問題，要做抽血，做完後約等個多小時，她自行簽字離開醫院。

谷婭溦說做這些檢查的途中，有打電話給馬鞍山家庭醫學中心，表示想轉去私家醫院再做一些詳細檢查，但對方一直推託不予理會。

全身發軟 手腳麻痹

直到前日（13日），她再感到不舒服，全身發軟冒汗，左手臂左腳麻痹，家人趕緊把她送往私家醫院，其間再致電馬鞍山家庭醫學中心，都是一樣不予理會等通知，打好幾個電話才有人接。

谷婭溦說：「就這樣的態度真的很令人心寒。新聞報道一直說有人來跟我道歉，但是到現在為止，也沒有一個人來跟我道歉，我沒有接到任何有關於責任方的電話，我現在也還在醫院躺着，這就是目前所有的狀况。」

娛樂組