IG留電郵聯絡工作似復出 郭嘉文被指與李澤楷分手

淡出娛樂圈的郭嘉文近期似為復出鋪路，她在Instagram留下工作聯絡的電郵地址，但她不是簽約李澤楷旗下的娛樂公司。郭嘉文上個月曾發表感言：「世界很簡單，大人很複雜，所以還是睜一隻眼閉一隻眼，保留一點童真吧。」近日她接連分享感受：「迷路的時候應該停下來，清理好心中的雜念，才能找到出路 #好久不見」、「女孩子愛美是天性，但快樂應該不止流於表面，不如試著接受不完美的美」。記者昨日曾致電郭嘉文，但未聯絡到她。

無綫藝人林凱恩對於好姊妹郭嘉文傳情變，她回覆《明報》：「Karmen的事都是問番她本人比較好，作為朋友只希望她開心快樂，謝謝你。」

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