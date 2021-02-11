下午活動 早上8時排隊準備追星 陳卓賢任開幕嘉賓 500粉絲迫爆商場

陳卓賢（Ian）的大批粉絲昨日知道偶像到中環出席開幕活動，現場聚集逾500名粉絲，當中以女粉絲居多，年齡由10歲至50歲都有，有粉絲早上8時已到店外排隊霸靚位，現場亦有穿著校服的女學生，以及推着BB車帶同小朋友來追星的媽媽，場面墟冚，連隔鄰飾物店都要暫時落閘。

無答有否送香水給女友

Ian下午2時45分現身，粉絲見到偶像一刻即尖叫聲雷動。為保Ian安全，大批工作人員為他開路，商場也安排大量保安在場戒備。Ian非常識做，全程笑容滿面，並向守候多時的粉絲揮手打招呼。活動上，Ian心情靚靚表示平時會用香水，覺得夏天最適合花香味。問到會選什麼味道的香水給粉絲？Ian即使出冧功，表示會選甜味香水，因他的粉絲很sweet，亦辛苦她們等候多時。當得知現場有粉絲生日，他即送上一句：「Happy Birthday！」在Ian補妝、飲水期間，店外的粉絲不斷大叫「Ian你好靚仔呀」、「我最鍾意係你」示愛，他也揮手致謝。雖然活動不設訪問，但Ian大方簡單回答現場記者問題，問他有無送過香水給女友盧慧敏（Amy Lo）？他沒有回答，只說有送過給媽媽，而他本人無收過別人送的香水，都是自己買。

巡銀行被包圍 姜濤走後門

Ian廣告接不停，日前與隊友柳應廷（Jer）跟李幸倪（Gin Lee）、強尼、曾比特等拍保險公司廣告，Ian與Jer跟Gin Lee合唱，輕鬆搞笑。

姜濤連日來先後到元朗及天水圍出席銀行活動，每次都吸引大批粉絲及市民包圍銀行分店，職員見到他熱烈歡迎，姜濤以親切笑容回應。他離開銀行時被粉絲重重包圍，之後到另一間分店，因門口有很多小朋友，為安全起見他選擇從後門離開。他在社交網留言跟粉絲解釋：「想和等了很久的大家說聲抱歉，疫情期間，也請大人們好好照顧小孩。」Edan昨日亦一早出席活動，在現場跟粉絲合照，他在社交網分享照片說自己只睡了兩小時。

記者：陳釗