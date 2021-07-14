【開箱】《生化危機：無盡黑暗》 要滅喪屍先殺貪官

電玩上市25周年 趁機推動畫

《生化危機》早已成為恐怖遊戲和「打喪屍」的代名詞，趁今年是電玩上市25周年紀念，動畫影集《生化危機：無盡黑暗》乘勢推出，正好為歷代玩家帶來「那些年」的集體回憶。新劇共分4集，故事以2006年潘南斯坦內戰揭開序幕，並由《生化危機》電玩第2集的男女主角：里昂和克蕾兒擔綱演出。

動畫分成兩條支線，一是里昂以美國特工身分，奉命到上海調查喪屍入侵白宮的內情；另一是克蕾兒以人道救援組織義工身分，調查潘南斯坦民眾「屍變」跟派駐當地美軍瘋狗小隊成員集體自殺的關係。

當兩條支線終於交集之際，正是揭開美國國防部長威爾森驚天陰謀之時。他在美國總統面前，不斷搞小動作，包括宣稱中國利用黑客竊取美軍機密、製造生化武器，甚至企圖刺殺美國總統等，煽動總統向中國宣戰，藉此掩飾這個貪官的斂財大計。

原來威爾森早已跟某大藥廠合作，利用潘南斯坦作為生化武器研究的秘密實驗場地，並以內戰作掩飾，待研發成功後，隨即向當地投擲炸彈，表面上是平亂，實質毀滅證據，而派駐當地的美軍，包括奉命展開救援行動的瘋狗小隊，以及平民百姓都淪為犧牲品，跟威爾森的骯髒秘密一同給埋葬掉。

製作水準高 節奏明快

美籍華裔女軍官沈梅的胞弟，以及瘋狗小隊隊長傑森的同僚，不幸成為事件的受害者，二人決定攜手合作，誓把威爾森的陰謀公諸於世。里昂最初半信半疑，克蕾兒則深信不已，令到彼此關係敵我難分，形勢變得相當複雜。為了阻止美國總統受威爾森唆擺，認定「恐怖源自恐懼」的傑森決定把自己變成喪屍，並暴露在世人面前，藉此警惕總統和國民，避免潘南斯坦的悲劇重演。

悉穿計劃的威爾森先下手為強，派員綁架克蕾兒，傑森及時趕到，當年駐守潘南斯坦已受喪屍病毒感染的他，決定放棄「生不如死」的非人生活，拒絕再受威爾森提供病毒抑制劑的威脅，任由自己變成巨型喪屍，先把威爾森咬傷，再摧毀他的生化武器「兵工廠」。里昂為救克蕾兒，被迫對付傑森，終於寫下悲劇結局。

另一方面，里昂及時通知美國總統，刺破威爾森的奸計，制止中美爆發大戰的惡果。相比傑森提出的「恐懼理論」，美國總統在演說中提到「從恐怖之中尋求自由和救贖的人帶來希望」，優劣立見。

《生化危機：無盡黑暗》製作水準甚高，但它並非單純販賣官能刺激的「打喪屍」動畫，氣氛亦不算恐怖，好此道者或許失望而回，因它更像《24》一類政治劇集，主角穿梭中美兩國，揭開政府內部陰謀，劇情並不複雜，而且節奏明快，加上角色有親切感，忠實粉絲應該收貨。