對泥鯭印象佳 拒代胞妹黃心穎回應戀事 黃心美開綠燈：不用過我這關

記者：鍾一虹

黃心美未有正面回應黃心穎與泥鯭是否拍拖，她說：「兩個人的關係，無論是朋友或者情侶，不應該由另一個人去答，等當事人講啦。」不過黃心美對泥鯭印象不錯，並說：「做得朋友都ok。」

若泥鯭追黃心穎，是否批准讓他過關？黃心美說：「他如果真的追我個妹，只要過到阿妹關就得，不用過我這關。（你可以幫眼？）就算買衫，都不用我幫眼啦。」

家庭是胞妹避風港

黃心穎自「安心事件」一直暫停幕前工作，黃心美透露妹妹仍在休息。談到黃心穎是否想復出？她表示：「就算問妹妹都不知道，工作方面比較被動，要問其公司，她要面對的事，要她自己調節心境，這方面我無理。身為家人就是不離不棄，屋企做個避風港，顧她有無食飽飯，最近請來家傭煮飯，好好味，會叫妹妹來食飯飲湯。」

黃心美笑稱她的經濟壓力比妹妹大，工作受疫情影響停工一年多，要靠積蓄來維持生活，她說：「做這行，好天搵埋落雨柴，大把人都受疫情影響，我無資格話自己慘，還好今周接到兩項工作，平時我都好慳，無買衫好耐，主要開支用於照顧4隻狗和請家傭。」

賣樓得利放售屬正常事

黃心穎被爆賣樓賺過百萬，黃心美認為投資得利，自然放售物業，屬於正常事，但她無份賺錢，故不太清楚，並說：「我只是跟妹妹合資一間加拿大公寓，現在放租，只是剛好幫補開支。」

再問她有沒有擔心妹妹前景？她說：「不能擔心太多，她的人生，不可以幫她選擇。（她有沒有泄氣？）她好堅強呀。」