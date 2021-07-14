方力申周五出發 吳業坤周奕瑋啓程採訪東奧

姚子羚、方力申、余德丞等昨午在電視城出席無綫「2020東京奧運會」記者會，公布旗下各頻道轉播奧運節目詳情。姚子玲未知擔任哪個比賽項目主持，她偏愛女排、劍擊和游泳：「今屆香港游泳隊人才濟濟，有男泳手很靚仔。劍擊都會留意，之前曾在慈善活動合作，希望他們為港爭光。」她剛與龔嘉欣及王君馨拍攝黎諾懿監製的節目《仨心友行2》，曾傳她跟龔嘉欣不和，是否冰釋前嫌？她指兩人一向無事，只是外間傳聞。

復合可能 建議大家問鄧麗欣

方力申本周五（16日）前往日本，忙於拍《鬼上你架車2》，未有時間收拾行李，他明晚還會看黎明演唱會。網民希望他跟鄧麗欣復合，日前他回應時說沒此想法，又稱沒關心對方，大家不是好朋友等，被指欠得體。他解釋是講笑：「嚴格來說我是她的粉絲，就不是朋友，網絡世界要互相關注才是朋友。」他不擔心鄧麗欣誤會，說要將個波交給對方，下次大家問她為何不關注方力申？他表示近年他們私下有一班人見面吃飯，是粉絲跟偶像食飯。不排除復合機會？他自言沒想這話題，現在沒拍拖。

曾入選香港游泳代表隊的余德丞，相信有份評述游泳項目。好友蔡思貝因皮膚過敏入院，他不知情，反問：「吓？生風癩生到入醫院咁誇張？她沒跟我說，大家終於發現我們不是很熟。」他知對方同時拍兩套劇，可能太攰。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com