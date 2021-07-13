【開箱】《地下鐵道》 畢彼特公司投資 金像片導演還原黑奴創傷史

逃亡無盡頭

《地下鐵道》改編自Colson Whitehead所寫的同名小說，亦有中譯版本。故事講述19世紀中葉，女主角Cora是喬治亞州的黑奴，母親Mabel逃脫成功，前無來者；Cora卻感到被遺棄，也遭受悲慘命運，被多名男孩蹂躪，但Cora頑強的意志與不屈不撓的求生本能，讓她明知會承受痛楚 ，仍然會出手相救受虐打的小男孩，即使滿身傷痕亦在所不惜。

另一方面，Caesar曾受教育，其主人也答允讓他重獲自由，不知怎的還是留在原地。某天他和Cora已忍無可忍，決意一起逃跑，卻被奴主的人追上來，兩人的另一同伴犧牲了，Cora也手刃其中一名少年。自此她背負殺人罪逃亡，兩人來到地下車道，前往未知何處棲身的地方 。

《地下鐵道》合共10集，第1集尾聲是Cora的逃亡之旅開始，從喬治亞州到南卡羅萊納州、北卡羅萊納州、田納西州、印第安納州，到結局再登上馬車到西部及前路茫茫的未來。Cora與Caesar乘搭地下鐵道到了南卡羅萊納州看似有更好的生活，前者在博物館工作，Caesar則成為教授的助理，甚至有接受教育的機會，但這只是表象，黑人依然被限制生育，甚至成為人體實驗。兩人不得不繼續逃亡，可是這次兩人未能一起逃脫，Caesar被專拘捕黑奴的Arnold纏上。

Cora逃到地下鐵道，在北卡羅萊納州小鎮得到支持廢奴的Martin協助，躲在其寓所的閣樓，跟另一名逃脫的年幼黑奴Grace一起生活。Martin的太太Ethel不認同丈夫做法，認為太冒險，因為當地若搜出黑奴，不但對方受罰，私藏黑奴的人都要問吊。可是Arnold還是追蹤到來，Cora以為交出自己可讓Grace逃脫，怎料當地居民趕盡殺絕，甚至把Martin的房子燒掉，Grace生死未卜。

複雜白人角色

Cora被Arnold捉走後，兩度逃走幾乎溺斃，是Arnold把她救起；當同伴Boseman欲性侵Cora，也是Arnold阻止了，兩人爭執，並殺了Boseman。Arnold是此劇很複雜的角色，《追擊拉登行動》祖艾加頓（Joel Edgerton）演得細膩。Arnold的父親聘請黑奴工作，善待他們，年輕時的Arnold不以為然，甚至有次誘使工人的兒子Mack跳下井，讓他終身傷殘；加上他加入追捕黑奴行列掙錢，父子從此疏遠。Arnold內心其實很渴望得到爸爸的認同，可惜父親要求的是仁愛、不要走上歪路的兒子。Arnold有否受到父親的教誨，以他的工作判斷，好像沒有，但他帶在身邊的卻是黑人男孩Homer。Arnold告訴Cora，他在Homer更年幼時買下他，翌日已讓他解放重獲自由，自此Homer反而沒離開過Arnold，而且忠心耿耿。

《地下鐵道》原著曾奪普立兹小說獎；所謂「地下鐵道」實指19世紀幫助黑奴逃往自由州份和加拿大的秘密路線網絡和避難所。祖母告訴Cora自由的權利屬於其他膚色的人，但Cora的媽媽Mabel不認同才會逃走，Cora的堅強不下於母親，總是在危難中展現仁義一面，挺身而出，無論是看到受白人地主虐打的小孩，還是為了保護躲在閣樓的Grace，她都義無反顧。

《地下鐵道》10集都是巴利鎮堅斯執導，他奪得奧斯卡最佳電影的《月亮喜歡藍》，亦是畢彼特的Plan B公司出品，後者早年炮製的《被奪走的12年》同樣在金像獎大放異彩，而且又是講述黑奴的悲慘經歷，畢彼特還客串一角，看來Plan B對這類題材的作品，確實情有獨鍾。