吳君如呼喝戲逼真 嚇到小演員唔肯埋位

君如稱4歲小演員在悶熱的環境下，耐心等待數小時埋位演出，加上他不良於行，演痙攣而最終能站立一刻，顯出蘇樺偉的堅毅精神，令君如甚為感動。君如在其中一場戲，講述她在工廠工作，同時照顧不良於行的兒子，戲裏戲外都感受到「蘇媽」的艱難。君如說：「戲中的『蘇媽』從來無鬆過一口氣，睇住個仔，扶住他成長。」

10杯雪糕利誘埋位

身為人母的君如，拍攝時不忍呼喝小朋友，但無奈要將戲拍好，她說：「拍攝時真的好驚，4歲小演員被我大聲喝，他真的好驚，然後不肯埋位，我當時覺得真的嚇親他，我好入戲，但令小朋友好驚。」

君如笑稱最後使出「絕招」，在拍攝前以10杯雪糕利誘小演員，她說：「我話拍完畀10杯雪糕他，不停跟他解釋演戲其實是假，真實的我不是這樣。始終這麼細的小朋友在片場會害怕，他真的好叻仔。」

娛樂組