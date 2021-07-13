經歷兩度失婚 頓悟愛人先愛自己 龔慈恩盼老來有伴 求合拍不拘性別

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

龔慈恩在劇中經常折磨女婿馬國明，對女兒岑麗香（香香）要求甚高，與丈夫李國麟相處時刻惡形惡相，她直認現實中本身也是惡，但惡的方法與劇中不一樣，雖然與角色同樣是心急的人，不過最心急只是當子女做功課做得夜，擔心子女不夠瞓，可說是急而不是惡。

對於被指「控制狂」性格演繹得相當入骨，她說：「其實我想講呢……本身不是這樣，我是一個沒有主見的人，連劇組都怕了問我想吃什麼飯，因為選來選去也選不到。我覺得所謂的『控制狂』，只是因為某些事件而逼到件事發生，就如劇中被迫成為一個女強人，老公很多事情不決定去做，積埋積埋就由我來做，現實中我也一樣，但本身性格不是這樣，應該說，不想是這樣。」

失婚影響子女婚姻觀

曾經歷兩次婚姻失敗的龔慈恩承認子女對婚姻的看法會被影響，但不是很大，她說：「因為子女已長大，其實都很明白，我覺得最不好的是他們很小時，覺得欠缺了一些東西，對他們有點不公平，確實影響到他們長大，對婚姻觀或生不生小朋友有一定影響。」

對她而言，認為現階段能做到想做的事，比愛情更重要，龔慈恩說：「人愈來愈年長，時間會過得愈快，覺得要珍惜時間，將我的世界擴闊多一點，現在是時候尋找自己的世界，惜自己多一點。我不會抗拒迎來一段新感情，其實有個伴是最緊要的，男女都得，沒有所謂。我好希望有朋友可以一齊去旅行、周圍接觸不同的事物，是一件很開心的事，我這個年紀多數是一班朋友聚在一起，覺得不應該用什麼追求這個名詞，重點是當你識惜自己，生活得好好的時候，才懂得惜對方，我不希望變成別人的負擔，所以應該有自己的世界，在中間取得平衡。」

爆林愷鈴曾反叛

與香香在劇中演繹細緻感人的母女情，龔慈恩透露某些場口也會投放與女兒林愷鈴的感覺，現實中對子女學業是否同樣緊張？她說：「其實真的好感恩，女兒可以讀到一間我心目中覺得好好的學校，記得當年面試，全靠她自己。」

回想照顧小朋友的日子，龔慈恩並不覺辛苦，反而感不捨，盼子女不要大得太快，她說：「尤其是小朋友的聲音，每個年紀都會變化，我會用錄音機錄低，湊小朋友的日子其實很享受，實在很值得回味。我沒有試過真的照顧到很崩潰，不過總有汗流浹背時，唯一就是當身體不舒服時，還要照顧小朋友會辛苦一點，雖然辛苦，但他們帶給你的歡樂更多。」

龔慈恩大爆女兒和劇中香香一樣，曾經歷反叛期，一度令她為之着急，她說：「做父母當然會着急，我曾經和女兒講，因為父母跌過或有些經驗，希望她識選擇最好。但在她的立場，是希望可以讓她跌，跌過才可以成長，如果每一次我都扶她，她不見得會行得好，意思是不要祈求她做到最好，不會跌損已經好好。」

揀女婿最緊要有才

林愷鈴已21歲，長得亭亭玉立，可有幻想過將來會是惡外母？龔慈恩說：「很簡單，只要惜我個女，令到她很開心，我一定不會是個惡外母，但如果對方做了一些事，令到我的小朋友不開心，我諗會嘗試溝通，要看看嚴重到什麼程度，大前提都是希望女兒開心。」

龔慈恩表示只要女兒開心，對象是一個有用的人就可以，不會介意女兒嫁窮小子，她說：「我寧願女兒識一個窮的，但有才能，知道自己做什麼和有抱負的人，好過識一個屋企好有錢，但不知自己做什麼的人。不過我覺得女兒不是會閃婚的人，我又不恨抱孫，只是如果將來抱孫，我一定不會是個『虎婆婆』，只希望有得玩，寵吓個孫。」

場地提供：Da Filippo Trattoria @ Harbour City

髮型：Veron Chan@Saloon-Festival Walk

服裝：MARELLA

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