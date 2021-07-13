黎明演唱會驚喜曬舞功 鄭秀文：郭富城見到都怯一怯

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黎明第2場演唱會獲契爺胡楓、霍啟剛與太太郭晶晶、林嘉欣與丈夫袁劍偉、蔡一傑等捧場。

黎明自創風呂減肥法

擔任嘉賓的鄭秀文一身型爆打扮亮相，她熱愛運動，經常在社交網分享跑步及健身後的爆汗片段，黎明立即跟她分享「出汗」心得。黎明問鄭秀文知否他如何喼弗？鄭秀文初時笑着反問：「你有喼過弗咩？係喎，弗咗喎！」黎明自言採用日本風呂式，除衫浸浴，幻想自己身在日本，聽着音樂浸20分鐘，之後起身著浴袍，空調開28度，食碗辣麵，坐15分鐘，就會成身流汗，肯定減3至4磅。鄭秀文聞言說：「嘩，又浴缸又除衫，好有畫面喎。每個程序都咁熱辣辣，包你流埋鼻血呀。見到你啲肥肉呀！𠵱家冇，𠵱家好弗！」黎明說：「肥肉會慢慢變少，水分嚟啫！」

黎明再向鄭秀文請教節食減肥心得：「有人減肥每日只食一粒豆，你有冇試過？」鄭秀文說：「一粒豆？減肥？這個不是減肥法，是減壽法喎！一日一粒豆真係唔掂，起碼食兩粒，早晚各一粒，飽啲！」全場爆笑。鄭秀文續說：「好多人以為我不斷減肥，其實我現在做的功課不是減肥是喼弗，做運動和食得健康，最緊要健康，肥瘦都不緊要。今（前）日來到呢個舞台見到你，依然咁靚仔。」

鄭秀文爆黎明「好飄、好迷離」

鄭秀文接着爆料指黎明不知由幾時開始個人「好飄、好迷離」。她指黎明幾年前打電話給她，話想幫她監製一首歌，她想：「乜你識監製歌咩？心裏滿是疑問，不過見係黎明就好啦；然後你搵我哋老友雷頌德幫我寫首歌《犀利》，你仲話要幫我拍MV，點知有一日，你又話唔得閒，唔幫我拍MV。嘩，乜你咁飄㗎？你的節奏好難跟呀。」黎明坦言：「我知我成日講嘢斷片，生活都係咁。」鄭秀文取笑他：「啲人話生咗仔會無記性。」黎明反駁：「又唔係我去生。」鄭秀文隨即稱生女可能較好，育有一女的黎明即笑說：「可能是。」之後他們合唱《信者得愛》，黎明不但戴上太陽眼鏡伴舞，更rap歌，給鄭秀文和觀眾驚喜，全場歡呼尖叫。

鄭秀文事後在社交網笑言成功打開了黎明的腿，跳舞好狂野，她開玩笑說：「城城（郭富城）見到應該會雙腿發軟怯一怯。」今次做嘉賓，激發起鄭秀文的演唱會癮，說要快快想演唱會的事。

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