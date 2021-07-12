首映觀衆鼓掌4分鐘 有人中途離場 辛潘自導自演捧女兒爭康城影后

《Flag Day》是辛潘繼2001年《血色死約》（The Pledge）及2016年《戰地仁心》（The Last Face）後，第3次以導演身分角逐康城影展最高榮譽金棕櫚獎。此片除了是他首次自導自演外，亦是首次全家總動員參演，女兒戴倫擔正女主角外，兒子賀柏（Hopper Penn）亦在片中跟戴倫演回姊弟。現年30歲的戴倫與27歲賀柏都是辛潘跟第二任前妻、《紙牌屋》羅冰活麗（Robin Wright）所生的子女。

根據女記者回憶錄改編

《Flag Day》根據女記者珍妮花禾高（Jennifer Vogel）的回憶錄《Flim-Flam Man: The True Story of My Father》改編，講述其父John是個犯案纍纍的騙徒及銀行劫匪，經常進出監房，珍妮花就是在這種惡劣環境下跟弟弟掙扎長大，再尋找自己的出路，並描述她與爸爸的複雜關係，最終學懂放下及諒解的故事。此片由《極速傳奇：福特決戰法拉利》畢打禾夫兄弟（Jez Butterworth &John-Henry Butterworth）編劇，《伊人當自強》茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）的丈夫丹尼莫達（Danny Moder）擔任攝影師。辛潘演爸爸，戴倫潘扮演珍妮花，換句話說兩人在戲中繼續是父女。辛潘亦碌盡友情卡，邀請了《維京傳奇》嘉芙連溫尼克（Katheryn Winnick）扮演媽媽Patty、「魁隆」佐斯布連（Josh Brolin）則飾演珍妮花的叔叔。

《Flag Day》在康城影展首映後，全場觀衆起立鼓掌4分鐘，辛潘致辭時除多謝工作人員及觀衆外，更特別鳴謝女兒戴倫。據美媒報道，此片在康城的反應比辛潘前作《戰地仁心》好，後者首映後曾有影評人喝倒彩。據《Variety》報道，《Flag Day》另一試片場，在電影下半部節奏轉趨緩慢時，有觀衆離場。

《Hollywood Reporter》的影評則指改編自真人真事的《Flag Day》，情節發展都預料得到。辛潘早前受訪時曾表示，開拍此片之前已鎖定女兒戴倫擔正。後者模特兒出身，6年前開始客串過幾部電影，但成績一般，未知辛潘今次能否把她送上康城影后之位？