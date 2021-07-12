李幸倪泳兒避談《聲夢》心水冠軍 戴祖儀讚黃宗澤是夢想對象

對Rock軟硬兼施

Gin Lee與泳兒擔任《聲夢傳奇》導師，她們稱跟學員相處和備戰而加深認識，節目近尾聲有點不捨，又避談心水冠軍，泳兒說：「怕影響學員心情，做導師最緊要教好學生，但這任務不容易。我跟Yumi備戰時，她揀跳唱歌，我教她之前都要試跳唱，初初不知點處理。」Gin Lee對每個學員因材施教，自爆對Rock軟硬兼施：「勸了好多次都無用，便狠狠鬧他，網友都話我惡。」她不怕因此破壞形象：「我真心為Rock好，後來我有發短訊關心他，他多謝我。」

戴祖儀早前跟節目《#後生仔傾吓偈》幾名主持拍遊船河特輯，她表示構思討論兩年，終於達成好興奮，但游嘉欣和馮盈盈不慎被硬物所傷。問她有否艷遇？她笑言後生仔不適合自己，拍檔陸浩明又名草有主。她自爆拍網劇《廉政狙擊》首次與黃宗澤（Bosco）合作，有觸電感覺：「Bosco成熟穩重，風趣幽默，大家開工好開心。他未埋位攞住小風扇吹風，好有電力，被他電親，他簡直是夢想型對象。我有時借機會撩他傾訴，但他叫我走開。」

王馨平已打疫苗

王馨平因疫情已有年多沒返台灣探望住院爸爸王羽，她說：「我已打疫苗，但台灣的醫院有好多隔離措施，不容易進去探爸爸。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵