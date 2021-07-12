宣布太太梁諾妍懷孕4月 洪永城婚禮雙喜臨門

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

洪永城昨日穿著中色禮服與兄弟團包括C君（鄭詩君）接新娘，姊妹團安排小遊戲，接得新娘梁諾妍後，一對新人甜蜜咀嘴。洪永城大唱情歌《分分鐘需要你》及講愛的宣言冧妻，稱今後所有事情都順從老婆。

憶洪父落淚 視像向母敬茶

一對新人依照傳統的敬茶環節，洪永城向在天上的爸爸表敬意，又以視像通話形式對在台灣的媽媽敬茶，他憶起爸爸時感觸落淚。身為契家姐的黃翠如與老公蕭正楠送上兩串大金鏈給洪永城掛在身上，恭賀他結婚。梁諾妍亦向經理人公司老闆鄒世龍敬茶，是她入行簽的第一間公司，視對方如爸爸。

新郎手緊 開門利市4位數

洪永城與梁諾妍中午時見傳媒，應要求咀嘴。洪永城表示前晚梁諾妍睡得幾好，他則緊張和興奮成晚眼光光沒有睡，練習愛的宣言。他透露籌備婚禮花6位數字，求婚戒指1卡11分，笑言有點手緊，故開門利市只用4位數字。接新娘環節，他讚姊妹團為了玩新郎，花心思設計密室逃脫遊戲，要他找新娘房門鎖匙。

梁諾妍表示最感動聽到老公讀「愛的宣言」時唱歌：「他唱《分分鐘需要你》，可以有進步空間，未講愛的宣言他已眼濕濕。」洪永城賣口乖感謝老婆收留他這個古靈精怪的男人，還自爆經常喜歡不冲涼便跳上牀睡覺，梁諾妍表示老公已改善很多。洪永城稱透過視像電話斟茶給媽媽時，他們與媽媽都忍不住喊。

造人兩月成功 知BB性別

洪永城表示榮升爸爸十分開心，已知BB性別，但希望保持神秘，預產期是年底，與他一樣是人馬座。問有BB是有計劃還是意外驚喜？他們說：「是計劃的，2月求婚後試了兩個月便成功，也沒想過這麼快。」問是否一擊即中？洪永城露出得戚表情，之後說應六七擊左右。問洪永城可會傳授生仔技巧給蕭正楠？他表現招積說：「好，但有招數，本身都要講體格。」

蕭正楠及黃翠如指一對新人是「搞笑夫妻」，不過新郎洪永城因想起已離世的爸爸，特別傷感。他們知道一對新人雙喜臨門，戥好友開心又感動，洪永城預了他們當契爺契媽。對於洪永城稱要傳授生仔技巧，但要看蕭正楠體格？蕭正楠笑言：「如果洪永城的體格都OK，就沒有人不OK啦！」可有生育計劃？蕭正楠及黃翠如表示先要很認真跑步訓練體格，再養精蓄銳。黃翠如摸摸新娘肚送祝福，問是否想沾生B喜氣？黃翠如說：「其實我們冇乜所謂，有BB一定好開心，但生小朋友責任又很大。」

張衛健原想以大帥哥軍裝現身

張衛健剛從內地回港，原打算送驚喜給洪永城，最後決定打消念頭：「原本想著成套大帥哥軍裝，攞埋支權杖，但諗諗吓唔係好掂，因為大帥哥有二撇雞，戴口罩又睇唔到，都諗過黐在口罩出面，無做因為覺得太無聊。」

張衛健表示會向洪永城傳授夫妻相處之道：「婚姻真的要經營，以前我也不知道，拍拖時感覺激情和甜蜜一切定必會過去。我覺得最重要是保鮮，不要太過纏住或放鬆，要做到收放自如，好似chok泥鯭一樣，我也還在努力中。」他回港為出席婚禮和陪伴媽媽，暫別太太是否難捨難離？他說：「我是的，但她不是，可能她覺得清靜好，因為我日日嗌幾十次老婆，不過9月尾我會回去。」

其他到賀圈中好友還有林夏薇、連詩雅、林盛斌、鄭融、楊潮凱、徐榮一家、鄭俊弘與老婆何雁詩、陳瀅、譚凱琪、羅子溢等，場面熱鬧。

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