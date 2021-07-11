《黑寡婦》美國優先場報捷 首周末票房預計9000萬美元

自2019年4月推出《復仇者聯盟4：終局之戰》至今，相隔兩年再有Marvel超級英雄片《黑寡婦》上映，粉絲苦候多時，據美媒《Variety》報道，《黑寡婦》上周五在美國上映前，已在11個海外市場開畫，合共收3560萬美元（2.77億港元）。其中上周三在英國上映，撞正當地觀衆心繫歐國盃英格蘭迎戰丹麥的四強賽事，但仍收170萬美元，力壓《狂野時速9》成為當地疫後最佳開畫成績。另外，在俄羅斯亦同樣報捷。

至於美國方面，《黑寡婦》9日正式上映，周四晚上映優先場，票房1320萬美元，超越之前《狂野時速9》及《無聲絕境II》的成績。早前當地業界估計《黑寡婦》首周末約收8000萬美元，這數字已可超越《狂野時速9》7000萬美元（約5.46億港元），成為疫下最佳首周末票房。眼見《黑寡婦》優先場成績優異，業界把預計其首周末票房再上調至9000萬美元，雖然跟疫前這類大片的收入仍有距離，但已愈來愈貼近。

內地未有上映日期

另一方面，《黑寡婦》雖然今年3月在內地已過檢，但到目前為止，上映日期依然列為「待定」。《黑寡婦》在美國是戲院跟串流平台Disney+同步，有指恐盜版流出，影響票房收入。據美媒《Variety》報道，雖然源頭不明，但周五早上在多個網站已發現有《黑寡婦》盜版，而且是高清版本，並附有中文字幕。內地是全球最大電影市場，《黑寡婦》所屬的迪士尼自然擔心失去這方面的重大收入。