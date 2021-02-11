炎明熹佛系爭冠 不信家人搞小動作 CFO型爸撐場 姚焯菲否認獲無綫厚待

Gigi近期新聞多多，之前比賽失聲令表現失準，被指拍攝奧運主題曲MV時一度黑面兼企側邊，又傳她拒簽約無綫及星夢，其親人在背後放消息搞小動作，目的為爭冠軍而刻意扭計。Gigi昨日出場獲不少粉絲舉牌支持，獻唱時狀態和聲線已回復水準，她承認心情緊張，正為決賽夜加緊鍛煉體能和練歌。

對於連串負面報道，她表示不知情，並說：「沒有看報道，是家人告知，我沒有壓力，反而家人擔心我會不開心。我不覺得會受報道牽連，只要做好自己，唱好歌就得，也沒必要去問家人有沒有做過（搞小動作扭計逼無綫）。對於已簽約無綫的事，我都是懵懵哋，全部交家人處理。」

毋懼被無綫「雪藏」

Gigi解釋年紀尚幼並信任家人，所以一切事交給他們處理，透露即使遇到不開心事也很易忘記，不擔心外界對她看法改觀，也相信不影響她爭冠軍。Gigi稱對爭名次抱佛系心態，並說：「參賽是想得到更多經驗，不是為拿冠軍，只做好自己，名次我不太理會。」

會否擔心事件激嬲無綫被放入「雪櫃」？她說：「都是順其自然，交給天和公司安排，我比較佛系。如果被放入『雪櫃』都幾好，夏天夠涼爽。」至於拍MV被指黑面和企側合照，原來因當日她對自己跳舞表現不滿意，正在反思，合照時才趕埋位，便站側邊不想攝在中間。

Chantel爸拒受訪

Chantel獲任職投資公司CFO的有型爸爸姚輝文現身支持，傳媒發現姚爸爸在台下幫愛女影相，但他以不方便為由婉拒合照和接受訪問。決賽日子逼近，Chantel心情興奮又緊張，期望在舞台有精彩表演，但未想到表演項目。

有報道指Chantel的歌衫特別貴和漂亮，她否認獲無綫優待，並說：「公司對所有參賽者都是公平，沒有哪個會特別貴。我有穿公司和自己的衫，都是覺得靚才會著，不是件件都貴。」提到大熱Gigi近期多負面新聞，有可能影響爭奪冠軍成績，Chantel不覺得報道會帶來影響，相信公司是公平，不存在偏心。

Yumi創個人風格

鍾柔美（Yumi）對決賽戰不感太大壓力，只想盡力做到最好，享受在舞台上表演已好滿足。唱得又跳得的Yumi，被網民先後讚她是鄭秀文和蔡依林的接班人，她說：「好開心，真的沒有想過。她們唱歌和跳舞都好勁，但對我來說不會帶來壓力，反而視為學習目標，最緊要有自己的個人風格。」

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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