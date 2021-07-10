【開箱】《明日戰爭》 基斯柏特為救愛女 加入地球保衛隊

穿越時空對付異形

《明日戰爭》故事講述2051年外星人侵略地球，人類大軍節節敗退，唯一爭勝希望，竟是寄託在30年前的地球人身上。電影由2022年12月的聖誕派對揭開序幕，基斯柏特扮演科學家丹佛斯特，跟妻子及女兒穆莉歡度佳節之際，電視直播世界盃賽事出現離奇事故，一隊全副武裝的軍人，突然穿越時空，從30年後的世界來到現在，請求人類參與對抗外星人「白鬼煞」的地球保衛戰。

一年之後，各國派遣士兵穿越未來打仗，可惜強弱懸殊，導致傷亡慘重，政府被迫招募民兵上陣，仍然難逃一敗，士兵存活率更只得兩成，各地陸續出現反戰示威，丹佛斯特難逃徵召命運，為免淪為「炮灰」，他向《鼓動真我》男星JK西蒙斯（J.K. Simmons）飾演越戰老兵父親占士求助，卻因意見不同，最後不歡而散。

為救女兒提前開戰

丹佛斯特跟其他民兵還未受訓，便得展開為期7日的兵役，他獲分配到研究部隊，任務是到未來人類研究所，其間遇上外星人襲擊，雖然任務完成，但已死傷枕藉。他在爆炸中受傷昏迷，醒來發現研究所負責人竟是長大成人的《侍女》伊芳施荷夫斯基（Yvonne Strahovski）扮演穆莉，父女重逢當然興奮，穆莉卻似有難言之隱，令他深感不安。

穆莉為了研發可以滅絕白鬼煞的毒藥，邀請父親加入捕獵小隊，冒死捉拿白鬼煞之母，抽取其DNA作實驗，最後雖然成功製造毒藥，穆莉卻遭異形大軍殺死。

目睹女兒遇害的丹佛斯特又驚又怒，卻因兵役剛好結束，被迫返回現代。他為救回女兒，於是在民兵和老父占士協助下，硬闖白鬼煞巢穴，提早殺絕異形，阻止未來戰爭，「我不是英雄，只想救回我的女兒」。

戰爭片藏反戰意識

表面上《明日戰爭》是一部科幻戰爭片，骨子裏卻是一齣關懷退伍軍人的反戰電影，丹佛斯特不滿占士退伍後離棄家人，穆莉則埋怨丹佛斯特服役後性情大變，其實都是戰爭下的犧牲品，最後占士父子攜手對付異形，一戰泯恩仇，除解開心結，更保衛家園，大團圓結局。

《明日戰爭》告訴我們，命運絕對可以改寫，只要今天行多一步，及時處理潛在問題，即可化解未來危機，對於不擅長遠計劃的人來說，實在很有啟發性。