三浦春馬死忌前夕 骨灰未葬故居丟空

三浦春馬離世接近一年，日本雜誌《女性Seven》今期跟進報道，指他生前居住的東京寓所，至今仍然丟空，未有新租戶入住。報道指，三浦死後半年，直至今年春天才執拾妥當，並把遺物交回他的母親手上。自從三浦死後，不少粉絲到住所門外擺放鮮花悼念。據報日本的出租單位若在3年內發生自殺事件，地產經紀必須知會睇樓客人，為免影響租金，有知情人士透露，該單位很可能會丟空多兩年。

母親繼承700萬遺產

報道又指，三浦春馬的骨灰一直交由母親保管，但她並沒打算把骨灰安葬。據三浦好友表示，其母希望把骨灰一直留在身邊，雖然親友表示尊重，但摯友和粉絲卻無法前往參拜，對此頗有微言。

至於三浦遺產約有1億日圓（約700萬港元），悉數由母親繼承。三浦好友透露，他的父母離婚多年，一直由母親撫養成人，並隨母親改嫁。雖然法律規定，三浦遺產理應父母各佔一半，但是三浦離世後半年，60多歲生父也病逝，順理成章由母親單獨接管遺產。早前有報道指，三浦生前與母親因工作及金錢問題，多次發生爭執，母子關係欠佳，更曾為避開母親而更改電話號碼。

另一方面，三浦生前主演電影《太陽之子》，定於8月6日公映，正好讓影迷集體悼念。故事講述太平洋戰爭末期，京都帝國大學接到軍方秘密命令，進行一項名為「F研究」的新型炸彈開發項目。

此片跟去年8月在NHK電視台播出同名劇集，雖然故事相同，卻提供不同的角度與結局。除了三浦之外，其他演員包括《誰知赤子心》柳樂優彌、《姐姐的戀人》有村架純、《全裸監督》國村隼等。