呂爵安化身田田賀壽 盧瀚霆MV騷肌浸浴

Anson Lo前日推出新歌《不可愛教主》，是《大》劇片尾曲，他變身「阿牧」訴說單戀故事；MV請來陳漢娜（Hanna）擔任女主角，Anson Lo自爆獻出「第一次」：「人生第一次拍MV有女主角，最難忘同Hanna頭貼頭，是我演藝生涯中首次跟女主角有這麼貼身接觸，好緊張。」他又大騷胸肌浸浴，拍攝前不停做掌上壓。

《大叔的愛》收7宗投訴

ViuTV劇集《大叔的愛》受歡迎，但有觀眾未能接受較大膽情節及對白，通訊事務管理局（通訊局）上周在《大》劇播出首兩集（6月28日至29日）後收到7宗投訴：「投訴人主要認為內容意識不良。」通訊局表示會按既定程序處理有關投訴。

娛樂組