《刑偵》葉勁峰主人格登場 王浩信扮14歲少年考演技

Matt喜歡戴鴨舌帽看籃球比賽。王浩信演繹14歲少年考驗演技，他以表情及身體語言表達。Matt被形容愛講大話及搗亂，性格反叛又聰明，懂得扮葉勁峰及朱璣掩飾，還要奪回身體的控制權。他之後會捲入《血謎圖》的欺凌案件。不過葉勁峰與朱璣找到方法可自由出現，阻止Matt犯錯。

綠眼殺手成魔之路

韋睿傑是綠眼殺手，因童年遭母親虐待，將憎恨情緒發泄在殺人，除殺死母親，將母親屍骨放在身邊外，見到與其母一樣穿白色連身裙的長髮年輕女子，會殺死她們切去手指尾，以及在死者背部寫血字，並將尾指保存。他曾遇上阿盈（王菲飾），愛情令他一度停止殺人，但阿盈發現他是綠眼殺手後，兩人關係變差，他再度殺死多名女子，阿盈得知後自殺身亡。韋睿傑為人狡猾，誤導楊碧芯以為自己殺死了馬詠（吳沚默飾），還令她精神病復發，又利用他人企圖令警方不夠證據拘捕他。

娛樂組