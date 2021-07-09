有睇《大叔的愛》讚黃德斌可愛 王浩信被《刑偵日記》低收視嚇驚

記者：陳釗

攝影：劉永銳

王浩信、袁偉豪、黃智雯及王敏奕等《刑偵日記》演員昨日出席宣傳活動，席間劇組為前日（7日）38歲牛一的王浩信送上生日蛋糕。《刑》劇開播至今，外界反應一般。王浩信表示看到收視數字（平均收視點17.5，觀眾人數約115萬）時也嚇一嚇，不過現時看劇模式已在改變，多了不同渠道收看，有的地方一個月前已播出，要觀眾在電視前再看一次是辛苦了他們，這種演變過程，作為演員會理解，而目前各方的反應都是正面的，對他們而言都是一支強心針，希望大家繼續支持《刑》劇，因今次無論調色、配樂等方面都有很大誠意。

《刑偵》燒腦不是送飯劇

對於有觀眾覺得劇集題材過於沉重？王浩信表示不同地方的觀眾收看有不同反應是正常的，稱這部是燒腦劇，並非送飯劇，大家可選擇周末一次過煲，或以電影角度欣賞。談到該劇討論度被《大叔的愛》大幅拋離？王浩信笑言：「所以我們要努力做多些宣傳。我都有看《大叔的愛》，黃德斌向來都很可愛。」

延期拍騷肌戲 終可食蛋糕

提到前日38歲生日，問王浩信如何慶生？他說要為新劇《廉政狙擊》開工，但開工前已跟家人吃飯慶祝。太太陳自瑤有何表示？他即封口，希望話題放回劇集上。王浩信表示粉絲都很想跟他慶生，但為保大家安全，暫時只透過網上視頻見面。他透露新劇也有除衫場口，幸好延期拍攝，今年生日終於不用聞蛋糕，有得食落肚。

黃智雯：觀眾有選擇是好事

袁偉豪與黃智雯被問到劇集收視一般，兩人都表示不會太着重收視點；黃智雯稱劇集燒腦，有觀眾放工想輕鬆吓，但亦有人喜歡看偵探戲減壓，可讓觀眾有不同選擇。對於討論度不及《大》劇？袁偉豪表示都想支持黃德斌，覺得對方造型很cute，兩台同時段都有好作品推出，是非常好的事，在市場上有良性競爭，「可能很多朋友會說趨勢都是較喜歡看另一邊，但現在很多網上平台都可隨時翻看」。黃智雯稱兩台的真人騷都有看，觀眾可選擇適合自己的節目是好事。

王敏奕渴望夫妻檔拍戲

王敏奕老公曾國祥獲邀擔任奧斯卡評審委員，手握下屆頒獎禮投票權，但王敏奕懵然不知，稱最近忙於拍劇，無時間與老公交談：「恭喜他，聽到很開心。他可能以為我一定會知，所以無特別講。」她坦言渴望夫妻檔拍戲，但老公抗拒，「暫時大家都在各自範疇努力中，未有考慮一起拍戲。」她表示喜歡拍愛情小品，這亦是老公擅長的，希望對方有日賞識她，「老公不用演，專心做導演就得」。對於《刑》劇收視未如理想？王敏奕表示不少朋友選擇網上觀看，因可連續看，「當然希望收視愈來愈好，但我很滿意這部劇，製作水準很高，又能跟很多好演員合作，我都引以為傲」。

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