蔡小蝶領軍招募《亞姐》 羅思雅撞爆鼻認微調變靚

蔡小蝶被委任總選冠軍職務

去年《亞姐》總選受疫情影響取消，陳偉傑表示已委任港區冠軍蔡小蝶履行總選冠軍職務，蔡小蝶聞言笑問：「那我這情况，有冇獎金？」陳偉傑避談獎金，稱蔡小蝶得到好高榮譽，蔡小蝶只好微笑回應：「多謝。」

久未露面的羅思雅容貌有所改變，鼻子又高又直，與昔日大不同，她表示去年因仆倒，面撞尖物爆鼻受傷，加上跟亞視未滿約，因此退出參戰真人騷《全民造星III》，她說：「因為整親，當時好驚，後來眉心對落位置打咗少少嘢。（算不算整容？）不算，是微調，因為整親，想整番好。」

是否滿意微調後容貌？她說：「可以，總之不想再整親。」她已約滿亞視，至於會否參加《全民造星IV》爭取做女團成員機會，她說：「睇情况。」

記者：鍾一虹