被捧鄭秀文接班人 《聲夢》黑馬鍾柔美勁舞變大熱

Yumi約8歲開始學跳舞，學過很多不同類型，每星期都會練舞，被指可塑性高，型格及可愛風都難不到她。音樂人張佳添讚Yumi是鄭秀文接班人及女版郭富城，他說：「她的眼神、態度、動作，你就知道她是舞台的star，有壓台感、動作流暢度、力度全部都好犀利。她得14歲，好有前途。」

享受舞台無壓力

不少網民亦對Yumi另眼相看，指她是港版蔡依林，認為她已超越參賽者身分，多才多藝，心理質素已贏了。

對於張佳添及網民厚愛，她謙稱：「好多謝大家讚賞，我無諗過做鄭秀文或蔡依林接班人，但我會以她們為目標及學習對象。」

Yumi未因此感到有壓力，並說：「在台上可以做自己最鍾意的唱歌、跳舞，我好享受、好開心。比賽結果順其自然，最緊要做好自己。」

此外，無綫在《聲夢傳奇》後，在暑假舉行「聲夢Summer Camp」，招募年屆11歲至15歲，熱愛舞台演出的青少年報名參加。除有機會與《聲夢》學員分享追夢過程，更獲安排接受星級專業導師的歌舞訓練。

娛樂組