認愛後首現身 相處融洽不排除同居 麥大力冧讚簡淑兒有吸引力

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

近期有報道指麥大力與簡淑兒合作拍無綫節目後一拍即合，火速成為戀人，公司也表示支持。昨日麥大力出席活動大方承認已拍拖個多月，甜蜜分享與女友性格喜好相近好夾，大家有共同興趣，包括潛水和行山，同樣已考獲潛水牌照的他們不時拍拖潛水。

麥大力大讚簡淑兒優點多多，他說：「她好健康，做事有目標不會輕易放棄，又經常做運動，生活好有規律，和我一樣，所以大家相處融洽又開心。」由於雙方家人不在港，所以暫時未見家長。他透露追求女友過程愉快，問到是否一見鍾情？麥大力哈哈兩聲甜笑，然後開口讚女友好有吸引力。麥大力解釋戀情剛開始，暫時未發展到同居關係，但不排除之後有此計劃。

毛姐遇好劇本接3戲

毛姐最近忙於在個人網上頻道做「教煮」，上載短片分享示範烹調美食之外，又透露今年下半年將會一口氣拍3部不同題材的電影，其中一部是黑色喜劇。

毛姐說：「我會在半年內拍3部戲，全部在香港拍攝。對上一次拍戲已不記得是幾時，所以好期待。3套戲的劇本和角色我都很喜歡，全部都是飾演母親。身為演員向來很被動，遇到好劇本已經是好彩和難得。」被封美魔女的她謙稱只是大家的客氣稱呼，反而自嘲已一把年紀，所以絕不介意做母親角色。

陳展鵬為愛女扮超人

陳展鵬與太太單文柔穿情侶裝到場，夫妻檔掙外快。平日一家三口出街或過時過節，也會悉心襯同色的親子裝出動。提到日前他們帶兩歲女兒「小豬比」遊主題公園，囡囡即迷上卡通人物，要跟父母玩角色扮演。展鵬自爆為愛女變成超人，他說：「因為我在家做運動，女兒見到，常常跟住我做動作，我要扮Superman抱着她做飛人，當親子互動。」

小豬比年紀小小已很醒目，一見媽媽化妝已知父母要外出，嚷着要一齊去，展鵬唯有用「承諾」女兒買食物或禮物來安撫。他不抗拒女兒出鏡見人，可是因疫情關係，為免人多聚集有風險，故暫時不打算一家三口出席活動。單文柔讚女兒似大姐姐喜歡照顧小朋友，笑小豬比隨時準備做姐姐，可是她未開始努力造人，對再生B隨緣。

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