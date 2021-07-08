近千粉絲聚集拍賀壽郵輪 盧瀚霆親臨生日廣告牌打卡

記者：鍾一虹、劉永銳

「教主」盧瀚霆（Anson Lo）人氣高企，近日主演劇集《大叔的愛》亦獲好評。他趁昨日生日推出新歌《不可愛教主》，粉絲積極為偶像造勢，繼在巴士站燈箱登廣告、用10萬元在尖沙嘴碼頭近五支旗杆位置設有巨型廣告牌後，再豪花6位數字在郵輪船身用LED燈打出心形圖案及「ANSON LO」和「HAPPY BIRTHDAY ANSON」等字樣，相當誇張。

3名軍裝警員巡邏

郵輪昨晚於8時至8時半駛經杏花邨及小西灣海旁對開位置，吸引大批粉絲及市民到場拍照打卡，平時寧靜的散步徑突然熱鬧起來，變成打卡景點。現場所見，昨晚傍晚6時許，已開始有「神徒」帶同AL燈牌到杏花邨海旁等候，也有人出動航拍機。接近8時，已見約有近千人站在長廊，不少人扶老攜幼前來。其間3名軍裝警員到場巡邏，一眾市民追星的同時都相當有秩序，分散不同位置，未見有人因違反限聚令被票控。約晚上8時半，郵輪駛向小西灣藍灣半島方向，同樣有大批粉絲及市民在場拍照。

銅鑼灣中環各有賀壽粉絲

Anson Lo對粉絲的愛護感開心，昨晨在經理人花姐（黃慧君）陪同下，現身尖沙嘴天星碼頭，在自己的巨型生日廣告牌前打卡，給在場粉絲驚喜，舉機拍照。雖然天氣炎熱，Anson Lo與花姐齊穿上冬裝，Anson Lo更穿上大褸，戴帽及口罩。

連日來已有很多粉絲前來打卡，昨日由早上開始已不斷有粉絲到巨型廣告牌前打卡，至下午4時半，現場聚集數百人排隊等影相，場面墟冚，當中更有新人穿上婚紗禮服在廣告牌前拍照留念。大批「神徒」亦在銅鑼灣時代廣場對出的露天廣場出現，有途經的網民表示，粉絲自發派偶像的紀念品，之後又一齊觀看大電視播出的Anson Lo歌曲MV。中環有粉絲在大廈單位的玻璃窗貼上多張Anson Lo照片，以及有「熱烈祝賀 盧瀚霆 福如東海 壽比南山」等大字。

李司棋打卡 讚年輕偶像厲害

現年70歲的李司棋亦被Anson Lo的巨型廣告牌吸引，她前日在社交平台上載在廣告牌前打卡的照片，留言：「到海港城購物，途中看到很多Anson Lo fans爭相拍照，我也影埋一份，年輕偶像好厲害！」Anson Lo之後在司棋姐帖文下留言說︰「多謝司棋姐！」