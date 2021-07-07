91歲《超人》導演李察當納逝世 連拍4集《轟天炮》 米路吉遜悼念恩師

生於紐約的李察當納，畢業後曾加入海軍，上世紀60年代加入娛樂圈，原本打算做演員，後被說服當幕後，至今執導近百齣影視作品，包括美劇《迷離境界》等，1976年拍攝經典恐怖片《凶兆》一炮而紅，據報當時製作費只有200萬美元（約1560萬港元），結果票房大賣，美國累收6000萬美元（約4.68億港元）。

捧紅基斯杜化里夫

相隔兩年，當時48歲的李察當納成為荷李活首位拍攝超級英雄電影的導演，據報他以「天價」100萬美元（約780萬港元）片酬執導《超人》，結果捧紅男主角基斯杜化里夫（Christopher Reeve），事後接受美媒訪問提到：「如果觀眾不相信基斯會飛，這部電影便不會成功。」李察當納亦曾監製其他超級英雄片如《變種特攻》及《狼人外傳》等。

其他代表作包括《轟天炮》系列及《小靈精》，遺作是2006年上映、布斯韋利士（Bruce Willis）主演的《衝擊封鎖線》。李察當納死訊曝光後，《轟天炮》男主角米路吉遜（Mel Gibson）及丹尼高化（Danny Glover）、《小靈精》監製史匹堡及主角辛亞斯汀等分別撰文悼念。

史匹堡懷念故人笑聲

由1987至1998年間，米路吉遜連拍4集《轟天炮》，讚揚李察當納「頑皮、幽默又機智」，令他獲益良多；丹尼高化驚聞後者死訊即說「我心碎了」，坦言跟他合作「是我演藝事業中最自豪的日子」。

李察當納生前接受訪問時，提及金像大導史匹堡為何只當《小靈精》監製，導演一職卻由他擔任：「因為我比史匹堡更像個大細路。」如今陰陽相隔，史匹堡表示「你的童心不變，我永遠懷念你沙啞而爽朗的笑聲」。