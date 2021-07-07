李幸倪不捨《聲夢》完結 關心妍為網台碌盡人情卡

關心妍最近為古巨基老婆Lorraine開設的網台節目《靚媽圍爐》擔任主持，她稱Lorraine算是其半個老闆，並說：「多謝對方信任，每集請來不同星級嘉賓分享育兒心得，碌盡人情卡。」

無綫《聲夢傳奇》決賽將於本月舉行，身為導師的李幸倪稱開始感不捨，同時也替學員緊張，會盡量抽時間幫他們。她大讚炎明熹很可愛，平時如何襯衫，甚至失眠都會問她，感覺像教女一樣。

何依婷有幸嘗「阿姐炒飯」

何依婷成為無綫常用大騷司儀，她稱不是，慶幸每次都有汪明荃（Liza姐）或鄭裕玲其中一個阿姐傍住，會淡定很多，何依婷說：「今次跟Liza姐合作，她很好，每次騷前都會請我們吃『阿姐炒飯』，這是公司餐廳的隱藏菜。」談到今屆港姐日前首晤傳媒，身為師姐的何依婷都有留意，透露下星期會隨港姐大隊入營兩星期拍攝。擔任導師？她說：「我角色應該是師姐。（可有貼士給一眾師妹？）最緊要有自信，不要自卑，才能突出自己優勝之處。」

記者：陳釗